Sigmaringen macht bei Barockwoche mit

Unter dem Motto „Barock erleben – Glanz, Gloria und die Kehrseite des Barock“, findet vom 13. bis 21. August die diesjährige Barockwoche statt. Entlang der Oberschwäbischen Barockstraße zeigen prächtige Kirchen, Klöster und Schlösser bei Führungen sowie musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen, wie opulent Adel und Äbte einst das Leben zelebrierten. Gleichzeitig wird bei kurzweiligen Kostümführungen und der Besichtigung originaler Schauplätze der bescheidene Alltag der einfachen Menschen in der Zeit des Barock erlebbar. Auch Sigmaringen ist mit Führungen dabei.

Die Tourist-Info Sigmaringen bietet im Zuge der Barockwoche am Freitag, 19. August, die Themenführung „Barockes Kleinod Josefskapelle“ an. Dabei werden nicht nur die prächtigen Arbeiten der Künstler beleuchtet, sondern auch die Geschichte der Kapelle. Als Zugabe gibt es einen großartigen Blick über die Stadt und auf das Schloss. Die Themenführung startet jeweils um 15 und 16.30 Uhr an der Josefskapelle. Die einstündige Tour kostet 5 Euro.

„Flanieren und Genießen“ heißt die zweite Themenführung, die in Sigmaringen im Rahmen der Barockwoche angeboten wird. Die Kostümführung von den Stadtführerinnen Birgit Meyenberg und Karin Ziwes bietet am Sonntag, 21. August, einen kurzweiligen Einblick in das barocke Zeitalter im hohenzollerischen Residenzstädtchen Sigmaringen. Bei einem kleinen Spaziergang über den Marktplatz und einer anschließenden Präsentation im historischen Rathaussaal werden Geschichten von neuen Moden, kuriosen Sparmaßnahmen und betrügerischen Machenschaften erzählt. Dazu wird feinste Schokoladenkunst und ein Glas Sekt serviert.

Die Themenführung startet um 15 Uhr am Rathausbrunnen auf dem Rathausplatz und kostet 14,50 Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl bei den Führungen begrenzt ist, ist eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106-224 bis spätestens 17 August erforderlich.