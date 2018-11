„Sigmaringen liest“ wird fortgesetzt

Die katholische Kirchengemeinde und die evangelische Kirchengemeinde bestreiten die zwei nächsten Leseabende von „Sigmaringen liest“.

Alfred Bodenheimer gastiert am Montag, 19. November, in der evangelischen Stadtkirche und liest aus „ Im Tal der Gebeine“, seinem fünften Kriminalroman mit Rabbi Klein. Am Folgetag, Dienstag, 20. November, ist Andreas Knapp im Bildungszentrum Gorheim mit „Die letzten Christen – Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten“ zu Gast und berichtet darin von seiner Reise in irakische Flüchtlingslager.

Rabbi Kleins fünfter Fall

Mit „Im Tal der Gebeine“ hat Alfred Bodenheimer diesmal eine besondere Geschichte geschrieben, denn der Fall führt den Rabbi in die eigene Familiengeschichte. Bianca Himmelfarb floh als Kind mithilfe von Kleins Großvater aus Nazi-Deutschland, heiratet später einen reichen kanadischen Unternehmer und wird zu einer international hoch geachteten Kunstsammlerin.

Auch nach all den Jahren besucht sie immer wieder Zürich und die Nachkommen ihrer Fluchthelfer. Doch diesmal endet ihr Aufenthalt tödlich: Bianca wird vergiftet aufgefunden. Rabbi Klein, persönlich vom Tod Biancas betroffen, versucht den Mörder zu finden und entdeckt dabei, dass jemand dunkle Geschäfte mit Bianca Himmelfarbs Schweizer Vermögen geführt und eine beträchtliche Summe Geld abgezweigt hat. Könnte dies die Erklärung für die geheimnisvolle Verabredung sein, die die Dame am Abend ihres Todes hatte?

Alfred Bodenheimer, im Hauptberuf Professor für Jüdische Literatur- und Religionsgeschichte in Basel, gibt in seinem fünften Buch mit Rabbi Klein tiefe Einblicke in die jüdische Kultur. Musikalisch begleitet wird der Abend von Werner Knubben mit Klezmer Musik und jüdischen Liedern. Die Lesung in der evangelischen Stadtkirche beginnt am Montag, 19. November, um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen zu zehn Euro und an der Abendkasse zu elf Euro erhältlich.

Das Buch und das lyrische Schaffen von Andreas Knapp wurden mittlerweile in vielen Sprachen veröffentlicht und mit Preisen ausgezeichnet. „Die letzten Christen“ ist eine Geschichtsschreibung aus der Perspektive der Opfer und ein erschütternder Bericht von Andreas Knapps Reise in Flüchtlingslager des Nahen Ostens. Bis in die Gegenwart leben in Syrien und im Irak christliche Gemeinden, viele von ihnen wurden nun aber vom „Islamischen Staat“ vertrieben und in alle Welt verstreut.

Und so sind die Lebensgeschichten, die Knapp im Nordirak hört, genau wie die der Flüchtlinge in Deutschland – durchtränkt von Diskriminierung, Bedrohung und Gewalt. Die Lesung mit Andreas Knapp beginnt am Dienstag, 20. November, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim, Sigmaringen. Die Karten kosten fünf Euro im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde Sigmaringen.