Sigmaringen liest: Die Wahrheit über Eva

Das Bildungszentrum Gorheim veranstaltet am Dienstag, 15. November, eine Lesung samt anschließender Gesprächsrunde mit Evolutionsbiologe Carel von Schaik und Literaturwissenschaftlicher Kai Michel. Die beiden Autoren stellen ihr Buch „Die Wahrheit über Eva" vor.

Dabei sind sie einer zentralen Frage auf den Grund gegangen: Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Frauen um Gleichberechtigung kämpfen müssen? Denn die Wahrheit über Eva, von biblischer als auch biologischer Seite – so die Autoren –ist, ohne die Frauen ist der Erfolg unserer Spezies nicht zu verstehen. Und ihre Unterdrückung war alles andere als Normalität. Tickets für die Autorenlesung mit Carel von Schaik und Kai Michel sind zu acht Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro.