„Sigmaringen liest“ beginnt in dieser Woche

Die Veranstaltungsreihe „Sigmaringen liest“ beginnt mit zwei Lesungen in dieser Woche. Am Dienstag ist der Schweizer Autor Urs Faes zu Gast, am Donnerstag die Biografin Marion Tauschwitz.

In seinem Roman „Untertags“ erzählt Faes eine fesselnd-emotionale Geschichte über einen Mann und eine Frau, die sich in den späten Jahren des Lebens kennenlernen. Neben tiefer Zuwendung und Glück treten aber bald auch Gebrechen des Alters auf. Jakovs Gedächtnis ist lückenhaft geworden und die ärztliche Untersuchung zeigt: Seine Orientierung wird weiter schwinden, seine Sprache versiegen. Hertha, seine neue Lebenspartnerin, bemüht sich um Zuversicht aber je mehr Jakov den Bezug zur Welt verliert, desto mehr braucht auch sie Unterstützung. Die Lesung mit Urs Faes, ein Beitrag zum Weltalzheimertag, findet am Dienstag, 21. September, um 19.30 Uhr im Josefinenstift Sigmaringen statt.

Die ersten Texte des Schriftstellers erschienen 1970 in Zeitungen und Zeitschriften. Urs Faes ist besonders als Romanautor bekannt; daneben hat er Gedichte, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele verfasst.

Die Biografin Marion Tauschwitz ist am Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr zu Gast im Alten Schlachthof. Sie liest aus ihrem Buch „Das unverlierbare Leben – Erinnerungen an Hilda Domin“. Tauschwitz erinnert sich darin an die intensiv gelebte Zeit mit Hilde Domin, eine der großen Nachkriegslyrikerinnen. Dabei spürt sie nicht nur den Gedanken und Eigenheiten Domins nach, sondern erzählt vom Alltag, von Empfindlichkeiten und Eitelkeiten, von Domins Umgang mit Prominenz, von abenteuerlichen Begebenheiten und großen Festen. In ihrem Buch verwebt sie biografisches Wissen und persönliches Erleben zu einem lebendigen Porträt. Marion Tauschwitz arbeitete als Gymnasiallehrerin, freie Dozentin und freie Autorin, bevor sie 2001 Hilde Domin kennenlernte und deren Freundin und Vertraute wurde. Sie begleitete sie bis zu deren Tod 2006.

Die geltenden Corona-Regeln für die beiden Lesungen können Interessierte am besten aktuell in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen erfragen.