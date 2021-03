Sigmaringen: Kreisverwaltung verkündet weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Am Freitagvormittag hat Landrätin Stefanie Bürkle die Bürgermeister aller 25 Kreisgemeinden zu einem Spitzengespräch per Videokonferenz einberufen. Die Ergebnisse dieser Runde sollen um 15 Uhr in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt werden, von der wir hier live berichten werden.

Ausgangssperre wird es nach ersten Informationen im Kreis Sigmaringen vorest keine geben. Teilnehmer der Runde sagen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Ausgangssperre in der Konferenz kein Thema war. Dabei hätte der Landkreis die Möglichkeit, eine solche zwischen 21 und 5 Uhr zu verfügen.

Pressekonferenz um 15 Uhr

Aus dem Landratsamt gibt es bislang zu den beschlossenen Maßnahmen keinen Kommentar. Pressesprecher Tobias Kolbeck verweist auf die für 15 Uhr anberaumte Konferenz, in der die Medien informiert werden sollen.

Da sich das Ausbruchsgeschehen bislang im Kreis Sigmaringen auf Schulen und Kindergärten konzentriert, wollen die Verantwortlichen hier ansetzen. So sollen Kindergärten, in den Corona-Fälle aufgetreten sind, ganz geschlossen werden. Dies gilt unter anderem für drei kirchliche Kindergärten in Bad Saulgau und Herbertingen.

Inzidenz liegt seit zwei Tagen über 200

Seit zwei Tagen liegt der Kreis Sigmaringen bei der Sieben-Tages-Inzidenz über der kritischen Marke von 200. Im Landesvergleich liegt er damit bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus auf Platz drei. Schneller verbreitet sich das Virus derzeit nur im Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis.

Bereits in der vergangenen Woche war bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Grenzwert von 100 überschritten worden, in der Folge wurden die zuvor eingeführten Lockerungen der Corona-Verordnung weitgehend zurückgenommen.

Diese Karte wird werktags immer aktualisiert.