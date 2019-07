Sigmaringen wird Teil eines digitalen Zentrums. Zehn der sogenannten Digital Hubs gibt es in Baden-Württemberg. Eines davon davon ist das Digital Hub „Neckar-Alb und Sigmaringen“. Der Startschuss erfolgte in Reutlingen im Beisein von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. „Wir wollen unsere Wirtschaft in Baden-Württemberg bei der Digitalisierung unterstützen und gerade kleinen Unternehmen helfen, diesen enormen Wandel erfolgreich für sich zu gestalten“, sagte sie laut einer Pressemitteilung bei der Eröffnung des „Digital Hubs Neckar-Alb und Sigmaringen“ in der Industrie- und Handelskammer.

Die Region bekam im vergangenen Jahr den Zuschlag für den „Digital Hub Neckar-Alb und Sigmaringen“. Er soll Firmen und Gründern aller Branchen helfen, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen. Der Hub geht auf einen Förderaufruf des Landes zurück, das mit den Digital Hubs Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und neue Arten der Zusammenarbeit fördern will. Am regionalen Digital Hub sind die Landkreise Tübingen und Zollernalb, die Städte Albstadt, Reutlingen und Sigmaringen sowie die Hochschulen Reutlingen und Albstadt-Sigmaringen beteiligt. Die IHK Reutlingen hat in diesem Konsortium die Koordination übernommen. „Mit diesen Partnern können wir die Digitalisierung und ihre vielfältigen Möglichkeiten für Unternehmen in die Fläche tragen“, so die Ministerin.

„Sigmaringen mit dem Innovationscampus passt optimal in das Netzwerk“, ergänzt Bürgermeister Marcus Ehm. In Sigmaringen soll das Projekt in diesem Jahr mit einer Veranstaltungsreihe im Innovations- und Technologiezentrum starten. In rund 20 Veranstaltungen soll das Thema Digitalisierung für Unternehmen, aber auch Privatpersonen und Kinder erlebbar gemacht werden.

Hilfestellung für kleine Firmen

Der „Digital Hub Neckar-Alb und Sigmaringen“ will vor allem kleinen Firmen helfen, ihre Geschäftsmodelle in die Welt der Digitalisierung zu bringen.

Dafür gibt es künftig unter anderem einen Digitalisierungscheck für Unternehmen sowie zahlreiche Weiterbildungsangebote, die Chefs neue Ideen mitgeben sowie Mitarbeitern in Sachen Digitalisierung auf den neuesten Stand bringen. „Viele Firmen stehen noch am Anfang der Entwicklung. Sie brauchen Impulse, Anleitungen und die Vernetzung mit anderen. Dafür gibt es nun den Digital Hub als Anlaufstelle“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp in einer Mitteilung der Kammer zitiert.

Ein Kernstück des Digital Hub wird der eigene Coworking-Space sein. Er wird im „IHK-Haus der Wirtschaft“ in Reutlingen untergebracht. Dort können sich Gründer mit digitalen Geschäftsideen ansiedeln. Sie werden bei der Entwicklung und Ausarbeitung ihrer Businesspläne vom Digital-Hub-Team unterstützt. Mit zum Angebot gehören zudem speziell zugeschnittene Beratungs- und Weiterbildungsangebote. „Die Ideen, die aus diesem Coworking-Space kommen, sollen die Wirtschaft der Region nachhaltig digitalisieren und in eine neue Zeit führen“, so Epp. Zudem ist es dem Land wichtig, dass sich die Hubs untereinander austauschen, um voneinander zu lernen.

Volumen: vier Millionen Euro

Der „Digital Hub Neckar-Alb und Sigmaringen“ hat eine Förderperiode von drei Jahren und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg mit knapp einer Million Euro gefördert. Die regionalen Partner beteiligen sich gemeinsam ebenfalls mit knapp einer Million Euro. Die Stadt Sigmaringen wird 15 000 Euro investieren.

Wirtschaftsförderer Uwe Knoll stellt fest, dass die Digitalisierung insbesondere viele Unternehmen im ländlichen Raum vor Herausforderungen stellt. „Wir wollen in Sigmaringen und der Region Innovation und Fortschritt fördern. Gemeinsam mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wollen wir die Unternehmen mit Wissenschaft und Forschung in Verbindung bringen und den Unternehmen praktische Hilfe und Unterstützung sowie ein passendes Netzwerk zum Austausch und Voneinander Lernen bieten“, wird Knoll in einer Mitteilung der Stadt zitiert.