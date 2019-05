Sigmaringen ist grünste Stadt

Sigmaringens ist unter den größeren Städten im Landkreis am Grünsten: Die Bündnisgrünen haben bei der Europawahl in der Kreisstadt 26,4 Prozent eingefahren (plus 10,1 Prozentpunkte). In den anderen Städten liegen sie jeweils unter 20 Prozent. Die CDU rutschte in Sigmaringen dagegen unter die 35-Prozent-Marke: Mit 34,2 Prozent (minus 7,9 Prozent) fuhr sie ihr schlechtestes Ergebnis ein. Die AfD liegt in Sigmaringen bei 9,8 Prozent und damit vier Zehntel unter dem Kreisschnitt. Die SPD bleibt in Sigmaringen mit 11,2 Prozent drittstärkste Kraft (Wahl 2014: 19,8 Prozent).

Einen Satz nach oben machte die Wahlbeteiligung: Sie stieg um 11,2 Prozentpunkte auf 58,2 Prozent. Die Kommunalwahlen werden in Sigmaringen heute ausgezählt.