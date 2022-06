Sigmaringen hat eine neue Packstation

Beim Lidl-Markt in der Au gibt es eine neue Packstation. Bürgermeister Marcus Ehm sowie der regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post DHL Martin Fichtner haben sie am Dienstag eröffnet. Sie ist die 1000. Packstation von DHL in Baden-Württemberg.

Zentrale Lage

„Durch die zentrale Lage der neuen Packstation bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern einen bequemen Service und können mit dazu beitragen, dass Liefer- und Abholwege reduziert werden“, sagt Marcus Ehm. Da die Post sich durch die Lieferung der Pakete an die Station Wege spare, werde der CO2-Ausstoß reduziert, worüber der Bürgermeister sehr erfreut ist, denn „irgendwann muss man mal anfangen und nicht nur reden“. Durch die Lage an einem Supermarkt bietet es sich für die Bürgerinnen und Bürger an, den Paketempfang und -versand mit dem Lebensmitteleinkauf zu verbinden.

Das Besondere daran ist, dass die Packstation 24 Stunden am Tag nutzbar ist und der Service kostenlos ist. So können rund um die Uhr Pakete eingeliefert und abgeholt werden.

In der Stadt gibt es eine weitere Station

Über eine App wird der Nutzer benachrichtigt, sobald das Paket in der Packstation angekommen ist. Mit einem von der App generierten Abholcode kann dann das Paket abgeholt werden.

Außerdem können Kunden den Beleg für die Packstation per E-Mail erhalten, um das Paket zu empfangen oder einzuliefern.

Die Packstation beim Lidl ist die zweite in Sigmaringen, beim Aldi-Markt befindet sich eine weitere.