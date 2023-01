Sigmaringen hat ein Neujahrbaby

Gleich mehrere Neujahrsbabys gibt es in zwei Landkreisen, wie aus den Pressemeldungen hervorgeht. In der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am SRH Krankenhaus Sigmaringen kam am 1. Januar um 2.49 Uhr ein Neujahrsbaby zur Welt.

Es ist ein Junge, er heißt Amaro Miguel Gern, er wog bei der Geburt 3530 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Die 22-jährige Mutter, Leoni Geng aus Stetten am kalten Markt freut sich, dass es ihr Sohn als erstes Kind in diesem Jahr im SRH Krankenhaus auf die Welt geschafft hat.

Wetten abgeschlossen

„Wir hatten schon Wetten abgeschlossen, ob unser Junge wohl das Neujahrsbaby in diesem Jahr werden wird. Amaro Miguel ist unser zweites Kind und sein Bruder ist stolz auf sein Brüderchen und darauf, dass er nun der große Bruder ist. Er freut sich schon auf darauf, wenn wir nach Hause kommen.“ In den SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen kamen im vergangenen Jahr 687 Neugeborene zur Welt.

Im Zollernalb Klinikum endete das Jahr, wie auch in den Vorjahren, mit einem Geburtenrekord: 1252 Neugeborene aus der Region Neckar-Alb wurden im Kreißsaal des Klinikums geboren.

Mark ist eins der Neujahrsbabys aus dem Zollernalb Klinikum. (Foto: Beate Fleiner)

Das ist laut Pressemeldung erneut ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Das Zollernalb Klinikum trotze damit dem bundesweiten Trend der rückläufigen Geburtenzahlen. Auch das neue Jahr beginnt geburtenreich mit einem Mädchen und zwei Jungen.

Mara ist ebenfalls ein Neujahrsbaby und das einzige Mädchen, neben drei Jungs. (Foto: Beate Fleiner)

Geboren wurden Eli (3110 Gramm) aus Geislingen um 12.33 Uhr, Mark (3150 Gramm), der mit seiner aus der Ukraine geflüchteten Mutter in Albstadt lebt um 15.21 Uhr und schließlich Mara (3000 Gramm) aus Balingen um 21.22 Uhr.