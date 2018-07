Sigmaringen gründet ATTAC- Gruppierung

SIGMARINGEN(lm)- Die internationale Bewegung ATTAC hat von nun an auch im Kreis Sigmaringen eine Regionalgruppe. Am Donnerstagabend trafen sich Interessierte zu einer unverbindlichen Sitzung, bei der ein Referent des ATTAC- Bundesbüros in Frankfurt am Main über die Bwegung informierte.

Rund zwei Stunden dauerte der offizielle Teil des Treffens, bei dem Holger Oppenhäuser, Referent des ATTAC- Bundesbüros über die Bewegung an sich und deren Struktur informierte.

ATTAC ist die französische Abkürzung für „Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen“. Ausgehend von der ursprünglichen Forderung einer Steuern zur Eindämmung kurzfristiger Börsenspekulation, beschäftigt sich ATTAC nach eigenen Angaben auch mit anderen Problemen der neoliberalen Globalisierung. Themen sind beispielweise Welthandel, Steuern, soziale Sicherung, Privatisierung oder Feminismus.

Allein in Deutschland zählt ATTAC mittlerweile 22000 Mitglieder und wird unter anderem von Organisationen wie Pax Christi und Ver.di unterstützt. Über eine solche Verbindung kam auch das Treffen in Sigmaringen zustande. Anne Conle, erste Vorsitzende von Ver.di im Kreis Sigmaringen organisierte gemeinsam mit ihrem Sohn Martin Pötz die Veranstaltung am Donnerstag, zu der zwölf Interessierte erschienen waren. Conle, die bei dem Treffen aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, erzählt im Gespräch: „Der Bundesverband hat mich dauernd angerufen, ob wir nicht hier in Sigmaringen auch was bezüglich ATTAC machen wollen und da mein Sohn und ich denken, dass man sich einbringen muss und es einfach Leute geben muss, die mal anfangen, haben wir uns entschlossen, dieses Treffen zu organisieren.“

Bereits zu Anfang der Veranstaltung war etwa die Hälfte der Anwesenden fest entschlossen, Teil der neu gegründeten Gruppierung zu werden. Nach dem Informationsteil Holger Oppenhäusers sammelten die zukünftigen Mitglieder konkrete Ideen für ihre Vorhaben, da die einzelnen Mitgliedergruppierungen von ATTAC weitgehend autonom handeln und ihre Themen und Aktionen selbst bestimmen.

Auf die Frage, ob sie glaube, dass eine Bewegung wie ATTAC im eher konservativen Sigmaringen Erfolg habe, sagt Conle: „Ja. Sigmaringen ist eben ein Pflaster, wo die, die sich noch wehren wollen, sich zusammen tun müssen. Aber ich denke schon. Die brauchen uns doch hier.“

Das nächste offene Treffen findet am ersten Juli um 19.30 Uhr im Haus am Riedbaum statt. Interessierte sind herzlich Willkommen. Eine Anmeldung ist nicht Notwendig. Wer sich noch weiter über ATTAC informieren will, kann dies im Internet unter www.attac.de oder per Email- Kontakt unter regionalgruppen@attac.de (lm)