Sigmaringen gedenkt der Opfer des Holocaust

„Heute hier zu stehen fällt mir nicht leicht und ich empfinde tiefste Scham angesichts der millionenfachen Morde, vor denen wir nicht verstummen und die wir benennen müssen“, sagte Doktor Frank-Thomas Bopp in der Krankenhauskapelle am Holocaust Gedenktag vor einer großen Zahl Zuhörer. Angesichts des zunehmenden Rassismus, rechter Hassdelikte, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus müssen wir wachsam bleiben. Die Anwesenden forderte er auf, ihre Kinder und Enkel in die Welt hinaus an die Orte des Gedenkens zu schicken, damit die Erinnerung an diese Geschichte wach bleibe.

Jeder einzelne, planmäßig ermordete Mensch hatte einen Namen, eine Familie, eine Heimat, eine Würde. „Lasst uns an die 90 ermordeten Patienten und Bewohner des Sigmaringer Fürst-Carl-Landeskrankenhauses erinnern und an die Opfer des Holocaust, die alles und vor allem ihre Menschenwürde verloren haben“, sagt Bopp.

Professor referiert über dunkles Kapitel der Medizingeschichte

Professor Heinz Wässle, emeritierter Direktor am Max-Planck Institut für Hirnforschung in Frankfurt referierte über das dunkle Kapitel der deutschen Medizingeschichte, die Ermordung psychisch Kranker und geistig behinderter Menschen während der NS-Zeit und den Missbrauch der Opfer durch die Wissenschaft anhand einer Fülle eindringlicher, ja erschütternder Dokumente aus der Zeit der NS-Herrschaft bis in die Gegenwart.

1934 begann mit der Sterilisation von 400 000 Patienten in den psychiatrischen Kliniken und 1939 mit der Registrierung aller Insassen das NS Euthanasie Programm zur Erhaltung der nationalsozialistischen „Volksgesundheit“. Insgesamt 260 000 Menschen fielen der Aktion zum Opfer. Zwischen 1939 und 1944 untersuchte der Arzt und Hirnforscher Julius Hallervorden, der Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung, die Gehirne von rund 700 psychisch kranken und geistig behinderten Menschen. Unbehelligt arbeitete Hallervorden auch nach 1945 weiter im Nachfolgeinstitut des Kaiser-Wilhelm-Instituts, dem Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Gießen. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes und Ehrendoktor der Universität Gießen, die ihm 2017 entzogen wurde, starb 1965, ohne je für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen worden zu sein. 1981 fand Heinz Wässle in den Wandschränken die Serie „H“, Schnitte menschlicher Gehirne, der Nachlass von Julius Hallervorden. Die Verstrickung seiner Vorgänger in die NS- Verbrechen lässt Heinz Wässle bis heute nicht los. Ihm ist es zu verdanken, dass die Präparate der Serie „H“ 1990 auf dem Münchner Waldfriedhof beigesetzt wurden und die Erforschung der Identität der Opfer und ihr Missbrauch durch die Wissenschaftler im Max-Planck-Institut in Frankfurt Gegenstand weiterer Nachforschungen bleiben.

Dem „unter die Haut gehenden“ Vortrag, so Pfarrer Edwin Müller, folgte nach dem Gebet der Vereinten Nationen ein letztes besinnliches Musikstück des Gitarristen Viktor Mellmann, der zusammen mit Sängerin Viktoria Mellmann für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier sorgte.

Der Einladung zum besinnlichen Gang an das Mahnmal vor dem Landratsamt folgten nicht wenige der Anwesenden. Vor dem blumengeschmückten Gedenkstein gaben die Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule mit dem Verlesen der Namen und Heimatorte den 90 ermordeten Menschen des Fürst-Carl-Landeskrankenhauses einen Teil ihrer Menschenwürde zurück.