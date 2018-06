Sigmaringen feiert am Wochenende sein Stadtfest

Musik, Essen und Attraktionen: Am kommenden Wochenende findet in Sigmaringen das traditionelle Stadtfest statt. Fassanstich ist am Samstag um 11 Uhr mit Freibier, das Frühschoppenkonzert der Stadtkapelle findet am Sonntag um 11 Uhr statt.

Kulinarische Angebote wie Maultaschen, Forellen, Kassler-Hals, Schupfnudeln oder Weißwürste, aber auch Kartoffel- und Kaffeespezialitäten und süße Leckereien sind auf den Speisekarten der rund 30 Bewirtungsstände zu finden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Wochenmarkt ist in diesem Jahr wieder beim Stadtfest angegliedert. Er wird am Samstagvormittag wie gewohnt in der Fürst-Wilhelm-Straße im Bereich des ehemaligen Hoftheaters stattfinden.

Am Samstagabend heißt es: Party

Der Samstagabend steht ganz unter dem Motto „Party“. Auf der Rathausbühne werden die Gewinnerbands des „SWR 4 Blechduells 2017“ auftreten und die Stimmung anheizen. „Wir konnten die ,Brotäne Herdepfl’ und die ,Jack Russel’s Halsbänd’ für das Stadtfest engagieren“, teilt Stadtsprecherin Anja Heinz auf Nachfrage mit. Auf der Landesbankbühne sorgen die Vollblut-Musiker von „Franky & Amigos“ für den richtigen Sound sogen.

Auch an die kleinen Gäste wird gedacht: Neben den Karussell, Bungee und weiteren Attraktionen wie –speziell am Sonntag – einer Spielstraße, Kreativangeboten und einem Clown, der im Festgebiet unterwegs sein wird, gibt es viel zu schauen und zu erleben.

Auch die Juxkapelle „De Joekels“ aus der Partnerstadt Boxmeer wird wieder mit von der Partie sein.

Das Programm

Samstag, 23. Juni: 11 Uhr, offizielle Eröffnung des Stadtfestes auf der Rathausbühne mit Fassanstich durch Bürgermeister Schärer mit Unterstützung des Stadtfestausschusses. Musikalische Begleitung durch den Spielmanns- und Fanfarenzug der Narrenzunft Vetter Guser und die Juxkapelle „De Joekels“ aus Boxmeer, die auch am Sonntag auftritt. 12 Uhr:„Against the Wind“ – spielen Welthits von den 60ern bis heute. 17 Uhr: FortisSIGmo & ForteKids. 19.30 Uhr: ,Brotäne Herdepfl’, 22 Uhr: „Jack Russel’s Halsbänd“. Landesbankbühne: Ab 12.30 Uhr: Amelie Chevalier und Emilia Klein, orientalische Bauchtanzgruppe, Showdance Sunrise Dream, Alphorngruppe Meßkirch, „Das Tanzstudio“ und „Fun & Go“ mit „Jumping“. 16 Uhr: Musikkapelle Bingen-Hitzkofen, 19 Uhr: Franky & Amigos (Oldies, Schlager, Rockklassiker, 80er Sound, Tanzmusik). Sonntag, 24. Juni: 12 bis 17 Uhr Schabernack und Seifenblasen mit „Klausi Klücklich“, Clownerie- und Seifenblasenkünstler Klausi Klücklich ist im Festgebiet unterwegs. 13 bis 16 Uhr: Kinderspaß in der Apothekergasse und im Grünen Meer mit Malen an der Staffelei und Kreativangeboten mit der Jugendkunstschule Sigmaringen des, Rollstuhlparcours der Mariaberger Heime/Haus Arnaud, Dosenwerfen, Stelzenlaufen, Angelspiel und vielem mehr. Rathausbühne: 11 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Sigmaringen, 13.30 Uhr: Junioren des Rock’n’Roll Club „Cadillac“. 13.45 Uhr: Heuberg Dragons. 14.45 Uhr: Donautaler Alphornbläser, 16 Uhr: The Rockin’ 60s. Die fünf Vollblut-Musiker nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in die gute, alte Rock ’n’ Roll-Ära der Petticoats, Nietenhosen und Haartollen. Landesbankbühne: 11 Uhr Frühschoppen mit dem Kreisverbandseniorenorchester, 14.15 Uhr: Ahmad und Heinz (englische, amerikanische und deutsche Songs, arabisch gewürzt), 16 Uhr Shokee & Sands – spielen Musikwünsche des Publikums.