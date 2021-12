Sigmaringen darf sich auf Ortsschildern Hochschulstadt nennen

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Donnerstag, 9. Dezember, im Rahmen einer virtuellen Feierstunde der Stadt Sigmaringen die Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ verliehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) hervor.

Die Zusatzbezeichnung als „Hochschulstadt“ wird Sigmaringen noch weiter bekannt machen. Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU)

„Die Hochschule ist für die heutige Bedeutung der Stadt Sigmaringen eine prägende Einrichtung. Es ist daher nur folgerichtig, dass der Antrag gestellt und nun auch vom Minister genehmigt worden ist. Ich bin froh, dass der Sigmaringer Gemeinderat den Antrag einstimmig unterstützt und die Stadt so schnell gehandelt hat. Besonders freut mich, dass der Antrag in diesem Jahr, wo die Hochschule ihr 50-jähriges Bestehen feiert, zum Erfolg geführt hat. Die Zusatzbezeichnung als „Hochschulstadt“ wird Sigmaringen noch weiter bekannt machen und ist auch für den Innovationscampus und die Ansiedlung junger Unternehmen sicherlich von Vorteil. Zudem wird auch die Hochschule selbst, die eine hervorragende Arbeit macht, von diesem Zusatz profitieren“, wird Burger in der Mitteilung zitiert.

Warum die Zusatzbezeichnung jetzt kommt

Im Zuge der Änderung der Gemeindeordnung im vergangenen Jahr wurde die – laut Mitteilung – bislang äußerst zurückhaltende Praxis im Bereich der Zusatzbezeichnungen von Gemeinden gelockert. Für die Gemeinden im Land ist es seither viel leichter möglich, neben dem Gemeindenamen eine sonstige Bezeichnung zu führen.

Solche Zusatzbezeichnungen können auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der heutigen Bedeutung der Gemeinde beruhen. Die Stadt Sigmaringen hatte nun mit Ihrem Antrag auf Genehmigung der Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ Erfolg. Damit hat Sigmaringen jetzt die Möglichkeit, auf den Ortseingangsschildern mit der Zusatzbezeichnung zu werben.

Zum ersten Mal seit der Neuregelung, die zum Dezember 2020 in Kraft getreten war, hat Strobl die Anträge von insgesamt 23 Gemeinden positiv entschieden.