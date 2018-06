Sigmaringen bekommt Pfarrer aus Indien

Die Seelsorgeeinheit Sigmaringen bekommt einen neuen Pfarrer: Lawrence Rayappan wird seinen Dienst am 15. Dezember beginnen. Der 1972 in Südindien geborene Priester wird die Nachfolge von Kasimir Fatz antreten und im Pfarrhaus von Sigmaringendorf wohnen. Fatz verlässt die Seelsorgeeinheit, wie berichtet, in Richtung Indonesien und wird Pfarrer der deutschen Gemeinde in Jakarta.

In der Pfarrgemeinderatssitzung am Mittwoch gab der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Ekkehard Baumgartner, die Personalie bekannt. Der aus dem südindischen Tamilnadu stammende Geistliche ist vor etwa vier Jahren über Belgien nach Deutschland gekommen. Nach Freiburg kam er, um an seiner Doktorarbeit weiterzuschreiben. Sein Thema: die ökonomische Stärkung der Dalit-Frauen. Sie gehören der Kaste der Unberührbaren an.

Zwischenzeitlich hat der Theologe die Forschung verlassen und sich dazu entschlossen, sich ganz der pastoralen Arbeit zu widmen. Zuletzt soll er im Raum Pforzheim als Seelsorger gearbeitet haben. In die Seelsorgeeinheit Sigmaringen kommt der Inder als Kooperator, also als zweiter Priester neben Pfarrer Baumgartner. „Wir bekommen einen guten Pfarrer“, sagte der Leiter der Seelsorgeeinheit in der Pfarrgemeinderatssitzung. Rayappan müsse zwar noch an der deutschen Sprache feilen, aber er passe menschlich in das Seelsorgeteam.

Laut Angaben eines Sprechers gibt es im Gebiet des Erzbistums Freiburg im Vergleich zu anderen Diözesen weniger Pfarrer aus Indien, Afrika oder osteuropäischen Ländern. „Wir freuen uns über diese Priester, denn wir sind Weltkirche“, sagt Pressesprecher Robert Eberle. Die Erzdiözese versuche aber auch, dem Priestermangel über den verstärkten Einsatz von Patoral- oder Gemeindereferenten zu begegnen.