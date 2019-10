Sigmaringen bekommt Fair-Trade-Zertifikat

„Visionen ohne Aktionen bleiben Illusionen“ – diese Aussage des Fairtrade-Botschafters Manfred Holz fand sich auch beim Tag der Schöpfung wieder, denn dort bekam die Stadt Sigmaringen den Titel Fairtrade Stadt verliehen. Unter strahlend blauem Himmel sammelten sich am Sonntagvormittag bunt bestückte Stände zehn verschiedener Vereine und Institutionen vor den steinernen Sitzreihen der Donaubühne, die sich nach und nach mit vielen Teilnehmern füllten. Angefangen von der Kolpingfamilie, dem NABU, dem Eine-Welt-Laden Sigmaringen, dem BUND und dem Repair Cafe über die katholischen Frauengemeinschaft Deutschland bis hin zur Food Sharing Community Sigmaringen präsentierten sich die Akteure mit Plakaten, Informationsmaterial und kleinen Denkanstößen.

Kurze Statements der einzelnen Gruppen zu Beginn der Veranstaltung gaben Denkanstöße und mögliche Antworten angesichts der Aufschrift des großen Transparents im Hintergrund: Wie wollen wir leben? Um die Erde für alle Lebewesen zu erhalten und zu schützen „müssen wir gegen den Trend angehen, als Einzelner hilflos zu sein“, so Ferdinand Kanz vom Eine-Welt-Laden. Solidarität und Gemeinschaftssinn werde, so Rüdiger Sinn, im Repair Cafe gemäß der Devise „Hilf mir, es selbst zu tun“ praktiziert.

„Diese Lebensmittel haben wir diese Woche vor der Tonne gerettet. Heute dürfen Sie bei der Rettung mithelfen“, sagte Renate Sigrist und lud die Anwesenden ein, sich an dem überquellenden Stand appetitlich arrangierter Nahrungsmittel von frischem Gemüse bis zu Lebensmitteln aus dem Kühlregal zu bedienen. Im anschließenden ökumenisch gestalteten Gottesdienst verglich Pfarrer Matthias Ströhle in seiner Predigt engagiert und mitreißend die Würz- und Heileigenschaft des Lebensmittels Salz mit den vielen kleinen Initiativen in der Gemeinde, die zur Erhaltung der Schöpfung beitragen.

Umringt von den Mitgliedern der Lenkungsgruppe, die ebenfalls mit einem Stand vertreten waren, überreichte Fairtrade-Botschafter Manfred Holz Bürgermeister Marcus Ehm die Zertifizierungsurkunde für die Fairtrade-Stadt und beendete seine Laudatio mit einem Appell an das Publikum: „My fair ladies and gentlemen, kaufen Sie bio, fair, regional und saisonal, denn die Moral endet nicht am Regal.“