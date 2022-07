Sigmaringen bekommt eine zweite Brauerei

Testessen am Freitagabend in der neuen Gaststätte der Brauerei Zoller-Hof: Die ersten Gäste gehen vom Karlsplatz die markante Treppe hinauf. Über ihnen schwebt ein Kronleuchter, der mit den bauchigen Zwickel-Flaschen der Brauerei dekoriert ist. Ein erhabener Anblick.

Öffnet die Gaststätte wirklich?

Christine Lehmann vom Handels- und Gewerbeverein (HGV), der 60 Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels zum Testessen eingeladen hat, erzählt, dass eine Stunde vor Beginn ein Gast ungläubig bei ihr angerufen hat. Er habe noch Handwerker im Marstall gesehen und frage sich deshalb, ob das sein könne mit der Eröffnung der Brauerei-Gaststätte, die den Namen Brauwerk trägt.

Das Empfangskomitee

Die Organisatorin antwortete mit einem zuversichtlichen und Ja und tatsächlich: Als die Gäste oben ankommen, werden sie von den Wirten Soufyen Charni, Ralf Rakel, Brauerei-Chefin Claudia Sieben und dem Betriebsleiter Arben Sylejmani empfangen.

Mischung aus modern und rustikal

Die Tische sind festlich gedeckt, in der Küche werden gerade die Salatteller dekoriert: das HGV-Dinner kann beginnen. Die 60 Gäste speisen im Hauptrestaurant, das abgetrennt werden kann und deshalb für Gesellschaften wie Hochzeiten geeignet ist. Ein Holzboden, Tische mit Echtholzplatten, an der Wand mintgrüne Fliesen und an der Decke moderne Leuchter. „Mir gefällt der Mix aus modern und rustikal“, sagt Christine Fraunholz aus Bingen, die am Tisch des HGV Platz genommen hat. Ein klein wenig erinnert die Innenarchitektur an Karls Hotel, dessen Mitinhaber Charni ist.

Zwei Wirte schließen sich zusammen

Für das Brauwerk hat sich der rührige Großgastronom mit Zoller-Hof-Geschäftsführer Ralf Rakel zusammengetan und die CR Gastro GmbH gegründet. Eigentümer und Vermieter ist das Fürstenhaus, das Investitionen wie den Rohbau und die Modernisierung des Brandschutzes finanziert. Die Innenausstattung schultert die CR Gastro.

Dazu gehört der Einbau einer Küche „nach meinen Vorstellungen“, wie es Charni formuliert. „Ich bin seit 25 Jahren Koch und nun habe ich das erste Mal eine Küche mit Klimaanlage.“ Die Brauwerk-Küche ist doppelt so groß wie die des Bootshauses, Charnis drittes Standbein.

Kooperation mit serbischer Kochschule

Das Küchenteam mit serbischer Flagge auf dem Kittel ist angeheuert, Charni kooperiert mit einer Kochschule vom Balkan, um an Fachkräfte zu kommen. Der Gastronom lobt die logistischen Abläufe: Die Waren werden am Hintereingang des Marstalls angeliefert und kommen mit einem Lastenaufzug in der Nähe der Küche an. Für den Transport des Essens in Richtung Karlsplatz gibt es zwei Aufzüge: einen für das Essen, einen für das schmutzige Geschirr.

Brauerei-Chefin beschreibt die Genese

„Für uns war es eine schwierige Entscheidung, die Gaststätte bei der Brauerei aufzugeben“, sagt Inhaberin Claudia Sieben. Der Lage wegen entschied sich die Zoller-Führung zum Umzug in die Innenstadt. Mit dem Brauwerk bekommt Sigmaringen nun eine zweite Brauerei, erklärt Geschäftsführer Rakel. Die sogenannte Nanobrauerei befindet sich am Eingang bei der Post und ist voll ausgestattet. Vor Ort will Zoller-Hof kleinere Gebinde brauen. „Die Brauerei ist angemeldet wie die an unserem Stammsitz.“

Gastronom Charni führt den Kettenzug vor, mit dem die Bierfässer von der Brauerei zur Theke transportiert werden können. Zum Karlsplatz hin und rund um die Theke gibt es einen „bieraffinen Bereich“, wie Rakel diesen Teil des Brauwerks nennt.

Gespannt auf die Speisekarte

Die HGV-Gäste genießen ein dreigängiges Menü mit einer Maispoulardenbrust auf Pfifferlingen und Kartoffelrösti und einer Kräuterrahmsoße als Hauptgang. „Was fehlt in Sigmaringen ist ein typisch schwäbisches Lokal“, sagt Josef Fraunholz. Seine Frau Christine ist gespannt auf die Speisekarte, die an diesem Tag noch nicht eingesehen werden kann.

An diesem Tag geht’s los

Das Eröffnungsdatum ist nun in Stein gemeißelt: Donnerstag, 28. Juli. Zwar ist das Innenleben des Brauwerks jetzt schon weitgehend funktionsfähig, doch in den knapp zwei Wochen bis zur Eröffnung muss noch der Ausschank für die Außengastronomie mit 120 Plätzen fertiggestellt werden. Die Betreiber möchten das Brauwerk nicht in Etappen, sondern auf einmal eröffnen. Dazu fehlen die Toiletten am Karlsplatz, die künftig als öffentliche Toiletten genutzt werden können.

Vinothek ist geplant

Zwei weitere Abteilungen der Erlebnisgastronomie werden voraussichtlich erst im Spätsommer oder Herbst fertig. Die Vinothek, die in den Räumen des früheren Ristorante Leopold einziehen wird, kann erst angegangen werden, wenn alles andere fertig wird. Den Mitarbeitern der Brauerei Zoller-Hof fehlt für den Umzug der Exponate des Zündapp-Museums aktuell die Zeit, weil in der Brauerei Hochsaison ist. „Deshalb werden wir die Motorräder erst im Herbst in den Marstall verlegen“, sagt die Brauerei-Chefin während sie ihre Enkelin auf dem Arm trägt.

Während die HGV-Gäste speisen, kümmert sich Claudia Sieben um die übernächste Generation. In diesen turbulenten Zeiten ein willkommener Ausgleich.