Sigmaringen begibt sich auf Lesereihe

Bereits zum siebten Mal heißt es „Sigmaringen liest“! Von September bis November erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt zwölf Lesungen an verschiedenen Veranstaltungsorten in Sigmaringen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung mit. Hier ist eine Übersicht über die Veranstaltungen im September und Oktober.

Los geht es am Donnerstag, 22. September, 19.30 Uhr, in den Ateliers im alten Schlachthof mit einer Lesung mit Chris Inken Soppa aus „Über jede Grenze hinweg – bemerkenswerte Frauen am Bodensee“. Zahllose beeindruckende Frauen leben und lebten am Bodensee. Viele von ihnen überwanden die ihnen auferlegten Grenzen auf ihre eigene Weise und schrieben damit Geschichte. In einer Gegend, die seit Jahrhunderten eine Grenzregion ist. Veranstalter: Alter Schlachthof, Eintritt 8 Euro.

Am Montag, 4. Oktober, 19.30 Uhr, liest im Bildungszentrum Gorheim Jule Hölzgen aus Kurt Oesterles „Eine Stunde ein Jude“. In seinem Buch präsentiert Kurt Oesterle literarische Texte gegen den Antisemitismus aus den vergangenen 200 Jahren. Die Texte liest Schauspielerin Jule Hölzgen. Veranstalter ist die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen und das Bildungszentrum Gorheim. Der Eintritt ist frei.

In der Stadtbibliothek Sigmaringen gibt es am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr eine musikalische Lesung „Kalif Storch“ von Wilhelm Hauff. Begleitet von orientalischen Weisen hören Sie die Geschichte der Verwandlung des Kalifen Chasid und seines Wesirs Mansor in Störche durch den bösen Zauberer Kaschnur. Die Lesung ist geeignet für alle ab 9 Jahren. Gitarre: Ahmad Khidhir, Querflöte: Robert Wolf, Erzähler: Joachim Greisle. Veranstalter sind die Buchhandlung Rabe und die Stadtbibliothek Sigmaringen, Eintritt: 5 Euro.

Am Freitag, 14. Oktober, gibt es in der Aula der Alten Schule um 17 Uhr eine Kinderbuch-Lesung mit Josef Alexander Henselmann aus „Herby und Pauli – Geschichten über die Freundschaft“. Der Bildhauer und Maler Henselmann liest aus seinem Kinderbuch über die Freundschaft. Für Kinder jeden Alters. Veranstalter ist die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen, der Eintritt ist frei.

Auch in der Aula der Alten Schule liest Manfred Bomm am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr aus „Eine Minute nach 12“. Die Friedensbewegung, die drohende Zerstörung der Schöpfung, das maßlose Streben nach wirtschaftlichen Wachstum sind die Kernpunkte des Romans. Von Ulm aus mobilisiert ein charismatisch auftretender junger Mann die Massen und sorgt mit der Bewegung „stay peaceful“ global für Aufsehen. Mordanschläge, Geheimdienste, eine plötzliche Reise des jungen Mannes nach China und zu einer päpstlichen Audienz geben Rätsel auf. Veranstalter ist die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen, Eintritt 8 Euro.

Am Montag, 24. Oktober, gibt es um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim eine Literarische Herbstauslese mit Dorothée Grütering. Die Literaturreferentin nimmt die Besucher auf eine Reise in die Welt der Neuerscheinungen mit und stellt ausgewählte Romane, Biografien und Sachbücher vor. Veranstalter ist das Bildungszentrum Gorheim in Kooperation mit dem Fachbereich Kirchliches Büchereiwesen des Bildungswerkes der Erzdiözese Freiburg. Eintritt 6 Euro.

Am Samstag, 29. Oktober, liest um 10 Uhr im Bildungszentrum Gorheim Lisa Marie Dickreiter aus der Kinderbuchreihe „Max und die wilde Sieben“. Max wohnt mit seiner Mama in einer echten Ritterburg, in der ein Seniorenheim untergebracht ist. Zusammen mit einigen der Senioren löst er abenteuerliche Kriminalfälle. Nach der Lesung kann das Gehörte aktiv künstlerisch umgesetzt werden. Lesung mit Kreativwerkstatt für alle ab 8 Jahren. Veranstalter sind das Bildungszentrum Gorheim, die Jugendkunstschule und die Stadtbibliothek Eintritt: 5 Euro Erwachsene, 3 Euro Kinder.