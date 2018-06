Siegfried Geprägs: „Ich bin ein radikaler Demokrat“

Bis zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. Juli, stellen wir alle sieben Bewerber vor. Den Anfang macht Siegfried Geprägs, der bislang nicht in Erscheinung getreten ist. Der 62-jährige Pfullinger kam zu einem Gespräch in die SZ-Redaktion nach Sigmaringen. Da er einige Tage telefonisch nicht zu erreichen war, schrieb ihm die SZ einen Brief.

Wer sind Sie?

Siegfried Geprägs ist 62 Jahre alt, verheiratet und lebt in Pfullingen bei Reutlingen. Nach dem Besuch der Hauptschule Pfullingen (Abschluss 1971) machte er in einer Pfullinger Eisenwarenhandlung eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Nach einer Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter und Verkaufsfahrer wagte Geprägs den Schritt in die Selbstständigkeit: erst als Fuhrunternehmer, später im Bereich Dienstleistungen und „Service aller Art“. In seinem Lebenslauf endet seine berufliche Laufbahn im Jahr 2012. Er habe jedoch bis heute mit Immobilien zu tun, sagt er auf Nachfrage. Auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl bezeichnet die Stadtverwaltung Geprägs als Rentner. Die Frage nach einer Parteizugehörigkeit verneint Geprägs. In seiner Freizeit spielt der Kandidat beim FC Reutlingen Tischtennis und Tennis. Im Verein nennen sie ihn „Sigi“, sagt er.

Was qualifiziert Sie für das Bürgermeisteramt?

Er kenne sich gut im Landesrecht und speziell der Gemeindeordnung aus, sagt Geprägs. Die Gesetzestexte habe er in den vergangenen Jahren durchgearbeitet. Als Beispiel nennt Geprägs einen Geldbetrag, über den ein Bürgermeister verfügen kann. Doch dieser Betrag ist nicht wie von Geprägs genannt für alle Gemeinden gleich. Laut Gemeindeordnung sind die Kompetenzen des Bürgermeisters in der Hauptsatzung geregelt. Geprägs erwähnt außerdem, dass er sich in Pfronstetten (Kreis Reutlingen) schon einmal für das Bürgermeisteramt beworben habe. Wegen fehlender Unterlagen sei seine Bewerbung jedoch nicht zugelassen worden.

Warum wollen Sie gerade in Sigmaringen Bürgermeister werden?

„Ich lese den Staatsanzeiger, dabei bin ich auf die ausgeschriebene Stelle aufmerksam geworden.“ Sigmaringen habe ein Problem mit „Einbürgerungsleuten“, formuliert der 62-Jährige. Sein Ansatz lautet: „Man muss schauen, dass die Mitbewohner woanders hinkommen. Das Land und der Kreis müssen sich darum kümmern.“ Dass Sigmaringen mit dem Land einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem der Betrieb der LEA bis mindestens 2022 festgelegt ist, erwähnt Geprägs nicht. Die Stadt und der Kreis würden gut dastehen, so der Kandidat. Geprägs sagt, die Stadt brauche sich von den Medien nicht durch den Dreck ziehen lassen. Auf die Frage, ob er diese Position noch näher ausführen wird, sagt der Rentner: „Ich weiß nicht, ob das noch was wird, denn ich bin nun 14 Tage im Ausland.“ Nachfrage: Warum er dies nicht anders geplant habe? „Manche Termine kann ich nicht vorhersehen, für mich ist das unglücklich gelaufen.“

Was für ein Mensch sind Sie?

„Ich bin ein radikaler Demokrat“, sagt Geprägs. Er müsse nicht auf jeden Zug aufspringen, wo schon ein anderer draufstehe. Deutschland sei nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Von seinem Charakter her sei er ein auskömmlicher Mensch, so der Bürgermeisterkandidat aus Pfullingen.