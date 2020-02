Sieben Schulen beteiligen sich an Vorlesewettbewerb

Beim bundesweiten Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels haben sich sieben Sechstklässlerinnen aus dem nördlichen Kreisgebiet in der Stadtbibliothek gemessen. Als Schulsiegerinnen hatten sie bereits ihr besonderes Können an ihren Schulen unter Beweis gestellt. Es gab eine erste Siegerin, Isabell Mavec von der Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen, und sechs Zweitplatzierte.

Im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek begrüßte Bibliotheksleiterin Christina Thormann die Schulsiegerinnen samt Eltern und Freunden. Dann lasen die Teilnehmerinnen aus einem selbst gewählten Buch, das von ihnen kurz vorgestellt wurde. Auch die Textstelle konnten sie frei wählen. Danach lasen alle eine Passage aus dem von Thormann ausgesuchten Jugendbuch „Spring! Vor allem über deinen Schatten“ von Mina Teichert.

Das Los bestimmte die Reihenfolge. Johanna Faigle von der Realschule der Liebfrauenschule Sigmaringen eröffnete den Lesereigen. Es folgten Katharina Amann von der Laucherttalschule Gammertingen, Isabell Mavec von der Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen, Lavinia-Marie Kessler vom Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrach, Viola Wolf vom Schulzentrum Stetten am kalten Markt, Elisabeth Maier vom Hohenzollerngymnasium Sigmaringen und Naomi Bilz vom Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen. Den Jurymitgliedern war nicht bekannt, von welchen Schulen die Vorleserinnen kamen. Die Jury setzte sich in diesem Jahr aus der Leiterin der Hochschulbibliothek Albstadt-Sigmaringen, Susanne Fuchs, der Leiterin der Stadtbibliothek Pfullendorf, Martina Feldt, dem Besitzer der Buchhandlung Rabe, Joachim Greisle, und einer Vertreterin der „Schwäbischen Zeitung“ zusammen.

Vor der Bekanntgabe der Siegerin gratulierte Bürgermeister Marcus Ehm den Vorleserinnen: „Ihr seid alle schon Sieger, es ist nur die Frage, wer ist oben und wer ist ganz oben.“ Er gestand, dass er als Sechstklässler in Deutsch nicht gerade zu den Besten gehörte: „Zum Glück hatte ich Eltern, die mich dann in Englisch zur Nachhilfe geschickt und somit verantwortungsbewusst gefördert haben.“ Gemeinsam mit Thormann überreichte er die Preise. Die Zweitplatzierten erhielten eine Urkunde, einen Buchpreis „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker sowie Schokolade. Die Siegerin Isabell Mavec darüber hinaus ein zweites Buch „Das Abrakadabra der Fische“ von Simon van der Geest sowie die Qualifikation für den Bezirksentscheid.

Für sie bleibt es aufregend, wenn sie am 25. April beim Bezirksentscheid, zusammen mit der Siegerin des südlichen Landkreises, in Tübingen den Kreis Sigmaringen vertreten wird. Die nächste Stufe beim Vorlesewettbewerb zur Leseförderung, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, ist der Landesentscheid in Stuttgart. Danach folgt die Entscheidung auf Budesebene – in Berlin.