Sieben Musikgruppen nutzen den Marktplatz als Bühne

Die Rathausplatzkonzerte beginnen im Mai wieder: Bis Ende Juli hat die Stadtverwaltung sieben Konzerte organisiert. Der Vorhang öffnet sich immer sonntags um 18 Uhr.

Den Anfang macht die Musikkapelle Großschönach am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr. Nach einer Pause gibt am Sonntag, 17. Juni, um 18 Uhr die Stadtkapelle Sigmaringen ein Konzert. Am 1. Juli folgt das Konzert der Musikkapelle Oberschmeien. Die Musikkapelle Inzigkofen wird die Besucher am Sonntag, 8. Juli, mit ihren Stücken erfreuen. Die beiden Nachwuchsgruppen der Stadtkapelle „ForteKids“ und „FortisSIGmo“ werden am 15. Juli um 18 Uhr ihre Konzerte geben, gefolgt von der Alphorngruppe Meßkirch am Sonntag, 22. Juli. Den Abschluss der Rathausplatzkonzerte bildet in diesem Sommer die Musikkapelle Laiz am 29. Juli um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Bereits jetzt weist die Stadt auf das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm am 23. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadthalle hin.