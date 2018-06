Sieben Bewerber wollen in Sigmaringen Bürgermeister werden

Erinnerungen an die Wahl vor acht Jahren werden wach: Wie 2010 bewerben sich sieben Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters von Sigmaringen. Am Montag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, sind noch einmal zwei Kandidaten hinzugekommen: Siegfried Geprägs (62), Rentner aus Pfullingen, und ein Interessent, der sich noch nicht öffentlich zu erkennen gibt. Sein Name wird erst am Dienstag öffentlich, wenn der Gemeindewahlausschuss tagt. Sechs Herausforderer wollen Bürgermeister Thomas Schärer das Amt streitig machen. Nun haben die Bewerber knapp vier Wochen Zeit, für sich zu werben. Der Wahltag ist am Sonntag, 1. Juli, eine Stichwahl, falls nötig, am 15. Juli.

Warum ist der Name des siebten Bewerbers noch nicht bekannt?

Er oder sie hat das Recht, eine Geheimhaltung bis zur Sitzung des Gemeindewahlausschusses zu verlangen. Dieser tagt am Dienstag um 19.30 Uhr. Dann wird der Name öffentlich. Der Ausschuss entscheidet über die Zulassung der Bewerber. „Es ist damit zu rechnen, dass alle Bewerber zugelassen werden können“, sagt Wahlleiter Norbert Stärk vom Ordnungsamt.

Wer ist Siegfried Geprägs?

Über ihn ist nur wenig bekannt. Der Mann ist 62 Jahre alt, wohnt in Pfullingen bei Reutlingen und ist im Internet ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der Wahlleiter gibt seinen Beruf mit Rentner an. Laut Internet soll er beruflich mit Immobilien zu tun gehabt haben. Am Abend war Geprägs für die SZ nicht zu erreichen.

Wie ist das Teilnehmerfeld einzuschätzen?

Für eine endgültige Bewertung muss der Name des siebten Bewerbers abgewartet werden. Aus jetziger Sicht ist der Sigmaringer Rechtsanwalt Marcus Ehm der chancenreichste Herausforderer. Der 45-Jährige kommt aus Sigmaringen und hat Jura und Verwaltungswissenschaft studiert. Ein großes Bewerberfeld muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass sich die Stimmen verteilen. Auch vor acht Jahren war das Teilnehmerfeld groß – und trotzdem fiel die Entscheidung bereits im ersten Wahlgang. Schärer erhielt auf Anhieb 54 Prozent.

Wer sind die weiteren Bewerber?

Kaum eine Wahl, bei der sie nicht antritt: Fridi Miller, 48-jährige Familienhelferin aus Böblingen, ist Dauerkandidatin. Zuletzt hat sie die OB-Wahl in Ravensburg angefochten und Klage eingereicht. Gibt als letzter an Fronleichnam seine Bewerbung ab: Thomas Mosmann (45) aus Tuttlingen ist Funktionär der Tierschutzallianz, für die er auch schon in den Bundestag wollte. Die dritte Sigmaringerin im Bunde der Kandidaten: Sevim Günaydi (55) ist Gastwirtin und betreibt das Luxor. Die Frau mit türkischen Wurzeln hat die Jugend im Fokus ihrer Kandidatur.

