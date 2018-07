Sie feiern dort, wo alles begann

Georg und Gisela Hospach werden dieser Tage viele gute Wünsche für die weitere gemeinsame Zukunft entgegennehmen können, haben sie sich doch genau vor 50 Jahren das Ja-Wort gegeben.

Ihre goldene Hochzeit feiern werden die Jubilare dort, wo alles begann: Im Gasthaus Adler in Oberschmeien, als sich die beiden 1966 beim Tanz kennenlernten. „Ich kam damals oft am Wochenende von Ebingen hierher, um auf meine kleinen Cousins und Cousinen aufzupassen, und am Abend ging es manchmal in den Adler“, erinnert sich Gisela Hospach. Aufgewachsen in Ebingen, besuchte sie nach der Schulzeit die Hauswirtschaftsschule und war anschließend als Näherin in Albstadt, Stetten und nach dem Umzug nach Oberschmeien bei der dortigen Firma Merz aus Tailfingen beschäftigt. „Später habe ich dann als Reinigungskraft bei den Stadtwerken und im Bauhof der Stadt Sigmaringen geschafft“, so die Jubilarin.

Ihr Mann Georg Hospach ist ein Oberschmeier Urgestein. Nach der Schulzeit besuchte er zuerst eine Landwirtschaftsschule und schaffte nebenher auf dem elterlichen Gehöft. 1960 ging er zur Firma Stauss, „da habe ich dann auch meine Gesellenprüfung abgelegt“, blickt er zurück. 13 Jahre später wechselte er zur Stadt Sigmaringen, bei der er bis zu seinem Renteneintritt 2006 als Maurer tätig war.

Der Ruhestand gefällt dem 74-Jährigen, schmunzelnd schickt er ein „es ist grad’ so auszuhalten“ hinterher. In der kälteren Jahreszeit ist Georg Hospach viel im Wald unterwegs, legt einen Holzvorrat an, auch, um damit in seiner Werkstatt zu schaffen. „Ich mache Tische und Bänke, vor dem Haus habe ich zum Beispiel um unsere Linde auch eine Sitzgruppe geschaffen.“ Ein weiterer angenehmer Zeitvertreib ist für ihn das Fahrrad. Vor einigen Jahren hat er sich ein E-Bike zugelegt. Damit fährt er, wann immer Zeit und Kondition es zulassen, durchaus Strecken von 70 bis 80 Kilometern am Tag. „Und außerdem löst er gern und oft alle möglichen Kreuzworträtsel“, ergänzt Gisela Hospach. Sie hingegen liebt Handarbeiten. „Knüpfen, stricken, häkeln, all das mache ich sehr gern.“ So zieren Wandbehänge und Stickbilder die Wände, „gern würde ich noch mehr aufhängen, aber langsam wird der Platz knapp“, so die Seniorin.

Im Urlaub sind die Hospachs früher viel ins Ötztal zum Wandern gefahren. „Das machen wir auch heute noch, aber eher selten.“

Zwei Töchter brachte Gisela Hospach zur Welt, mittlerweile gehören auch fünf Enkelkinder zur Familie. Da alle in unmittelbarer Nähe beziehungsweise im Haus mit wohnen, gibt es immer etwas zu tun. Und wenn es manchmal nur die Betreuung des Hundes ist.

Auch im Ort sind die Jubilare sehr rührig. Georg Hospach war unter anderem 37 Jahre lang aktives Mitglied der Feuerwehr, davon 29 Jahre als Abteilungskommandant. Der Musikkapelle Oberschmeien gehörte er 56 Jahre an. „Ich habe Bariton gespielt, aber irgendwann wollten meine Finger nicht mehr so wie ich es wollte“, blickt er etwas wehmütig zurück. Dem Sportverein halten Georg und Gisela Hospach nach wie vor die Treue, einmal wöchentlich wird geturnt, „damit die alten Knochen nicht einrosten“.