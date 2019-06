Sexuell missbrauchte Kinder erhalten Unterstützung

Wer glaubt, sexueller Missbrauch an Kindern komme in unserer ländlichen Region nicht vor, der irrt. Allein zwischen 2016 und 2018 ist die Zahl der Kontakte an der Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei sexueller Gewalt im Landkreis Sigmaringen um mehr als zehn Prozent angestiegen. Da die finanzielle Unterstützung der Anlaufstelle durch den Landkreis für einen Betrieb mit entsprechender Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, haben es sich der Golfclub Sigmaringen und der Lions-Club Sigmaringen-Hohenzollern schon seit 17 Jahren zur Aufgabe gemacht, die Arbeit der Anlaufstelle durch ein Benefiz-Golfturnier zu unterstützen. Dieses Turnier fand am vergangenen Samstag auf der Golfanlage in Inzigkofen statt. Sponsoren und 65 Teilnehmer, teils von weither angereist, füllten mit ihrem Startgeld und zusätzlichen Einsätzen den Spendentopf. Die Mitglieder der Lions und ihre Partnerinnen sorgten mit Weißwürsten, Kuchen und Gebratenem für die Stärkung der Sportler.

Im Schnitt alle zwei Wochen wird den Mitarbeitern der Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei sexueller Gewalt im Landkreis Sigmaringen ein neuer Fall vorgelegt. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Betroffen waren in den vergangenen Jahren Kinder ab drei Jahren. Aufgaben der Anlaufstelle sind die Begleitung der Kinder und Jugendlichen, die Prävention in Kindergärten und Schulen, Fachvorträge vor Eltern, Erziehern und Lehrern sowie die Begleitung in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.

Gerlinde Kretschmann übernimmt Schirmherrschaft

Um die Bedeutung des Zwecks der Veranstaltung zu unterstreichen, hatte Baden-Württembergs First Lady, Gerlinde Kretschmann, die Schirmherrschaft übernommen und konnte am Ende des Turniers unter großem Applaus einen Scheck über 15 000 Euro an Eva-Maria Nestelhut, die Leiterin der Anlaufstelle, überreichen. Eine Versteigerung von Sachspenden der Lions zugunsten der Anlaufstelle brachte noch zusätzliche Erlöse ein.

Drei Spieler konnten ihr Handicap verbessern: Andreas Weber, Anita Aebersold Weibel und Ursula Hug. In der Spielklasse Brutto siegten Ella Wolf mit 22 Punkten und Frank Maier mit 26 Punkte. Sieger in der Nettoklasse 1 ist Holger Engelhart mit 36 Punkten. In der Nettoklasse 2 gewann Andreas Weber mit 41 Punkten. In der Nettoklasse 3 hatte Anita Aebersold Weibel mit 37 Punkten das beste Ergebnis.

Der eigentliche Gewinner des Turniers war aber eindeutig die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei sexueller Gewalt. Sowohl der Golfclub als auch der Lions-Club bekräftigten ihre Absicht, auch im kommenden Jahr wieder ein Benefizturnier durchzuführen, dann zum 18. Mal.