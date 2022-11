Sex mit der minderjährigen Schwägerin: Mann muss Geldstrafe zahlen

Weil er mehrfach Sex mit seiner damals minderjährigen Schwägerin hatte, ist ein 32-jähriger Sigmaringer am Montag vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro verurteilt worden. Richterin Kristina Selig ging in ihrem Urteil davon aus, dass der Mann die sexuelle Unerfahrenheit des Mädchens und die Familienkonstellation ausnutzte. Anders als von der Staatsanwaltschaft angeklagt, glaube sie aber nicht, dass er seine Schwägerin vergewaltigt habe.

Jugendliche zieht zu ihrer Schwester

Wie beim Prozessauftakt vor drei Wochen geschildert wurde, war die damals 14-Jährige im Sommer 2017 zu ihrer erwachsenen Schwester und deren Ehemann gezogen. Dieser und die Jugendliche redeten viel miteinander, sahen sich gemeinsam Filme im Fernsehen oder Videos im Internet an. Auch körperlich kamen sie sich nah, zu nah.

Ich habe sie auf keinen Fall vergewaltigt. der Angeklagte

Das räumte der Angeklagte vor Gericht auch ein. Bis zu neunmal habe er mit seiner Schwägerin geschlafen, sagte er. Allerdings immer einvernehmlich. Dennoch sei ihm inzwischen bewusst, dass er einen Fehler gemacht habe. Aber: „Ich habe sie auf keinen Fall vergewaltigt.“

Anders gab es die heute 20-Jährige im April bei einer Vernehmungsrichterin zu Protokoll. Nach einer ersten Vergewaltigung im Juli 2017 habe der Mann ihrer Schwester sie immer und immer wieder zum Sex gezwungen, berichtete die junge Frau. Möglicherweise handele es sich um mehrere Hundert Übergriffe, begangen in den darauffolgenden Monaten und Jahren, sagte ihr Anwalt beim Prozessauftakt.

Sie hat nicht darüber geredet. die Mutter des Opfers

Am Montag äußerte sich die 20-Jährige auch selbst vor Gericht, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihre Mutter, die nach einem Umzug mit im neuen Haus lebte, sagte als Zeugin ebenfalls aus. „Ich habe gewusst, dass etwas los ist, aber ich bin nicht an meine Tochter herangekommen“, sagte sie. Im Laufe der Zeit sei das Mädchen immer verschlossener geworden, habe oft zu Hause geweint. „Ich habe sie des Öfteren gefragt, was los ist. Aber sie hat nicht darüber geredet.“

Häufig nackt herumgelaufen

Dass es etwas mit ihrem Schwiegersohn zu tun haben könnte, darauf kam die Frau nicht. Ihre jüngste Tochter und der Angeklagte hätten ein gutes Verhältnis gehabt, sagte sie. Dass sich der Mann von dem Mädchen kraulen ließ, häufiger nackt auf ihrem Bett lag – dabei habe sie sich nichts weiter gedacht. „Denn er ist ja ständig nackt herumgelaufen.“ Vielleicht, sagt die 52-Jährige, habe sie aber auch nicht sehen wollen, „dass da irgendetwas sein könnte“.

Richterin geht von mindestens 60 Fällen aus

Richterin Kristina Selig verurteilte den Angeklagten schließlich wegen des sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Schwägerin in mindestens 60 Fällen. Davon, dass es sexuelle Kontakte gegeben habe, sei das Gericht überzeugt, sagte sie. Dass es höchstens neun gewesen sein sollen, halte sie jedoch nicht für glaubwürdig. Das Gleiche gelte allerdings für die Aussage der 20-Jährigen, nach der die Übergriffe mehr oder weniger an der Tagesordnung gewesen sein sollen.

Die Rolle als Schwager ausgenutzt

Die Jugendliche sei damals schon aufgrund ihres Alters nicht in der Lage gewesen, die Bedeutung der Taten zu erkennen, sagte Kristina Selig. Währenddessen habe der Angeklagte die sexuelle Unerfahrenheit des Mädchens und seine Rolle als Schwager ausgenutzt.

Gericht glaubt nicht an Vergewaltigung

Den Vorwurf der Vergewaltigung sah die Richterin allerdings nicht als erwiesen an. „Dafür gab es in den verschiedenen Zeugenaussagen zu viele Widersprüche“, sagte sie. Alle Zeugen hätten von einem harmonischen Verhältnis der Jugendlichen zu ihrem Schwager berichtet. Zwischen den beiden ausgetauschte Sprachnachrichten – auch noch nach dem Tatzeitraum – bestätigten das ebenfalls.

Geständnis gegenüber der Ehefrau

Darüber hinaus habe der Angeklagte seiner Noch-Ehefrau die sexuellen Kontakte freiwillig gestanden, sagte Selig. „Auch das spricht nicht für eine Vergewaltigung.“ Dass er die Taten zumindest teilweise auch vor Gericht einräumte, sei dem Mann ebenfalls zugute zu halten, so die Richterin. Außerdem habe der 32-Jährige ansonsten ein straffreies Leben geführt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.