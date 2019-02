„Servus Peter“ weckt schöne Erinnerungen

„Servus Peter“ hat es am Donnerstag bereits zum zweiten Mal in der Stadthalle in Sigmaringen geheißen. Mit vielen Rosenblättern auf der Bühne feierte Hauptdarsteller Peter Grimberg und seine Künstler mit rund 100 Gästen am Valentinstag die Hommage an den im Jahre 2011 verstorbenen Peter Alexander.

Die Bühnenkomödie spielte in der Kulisse des „Weißen Rössl“ mit Rössl-Wirtin Marianne und den in sie heiß verliebten Oberkellner Peter. Das Publikum liebte das Schauspiel, klatschte und sang hoch motiviert viele der bekannten Lieder aus den 50er und 60er Jahren kräftig mit. Doch es gab einen Wermutstropfen bei dem „Heile-Welt-Musical-Klassiker“: Zu wenig Zuschauer.

„Seien sie ehrlich, wann haben sie das letzte Mal so herzhaft gelacht“, fragte Peter Grimberg ins Publikum. Und wirklich amüsierte sich das Publikum köstlich, hing an seinen Lippen und schwelgte in Erinnerungen an Peter Alexander, der in diesem Jahr seinen 92. Geburtstag hätte. Mit Liedern wie „Pocola, ich weiß, was dir fehlt“, „Mariandl aus dem Wachauerlandl“, „Hinter den Kulissen von Paris“, „Komm ein bisschen mit nach Italien“ und vielen mehr in einer überaus gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre sangen sich die Darsteller schon gleich zu Beginn in die Herzen ihrer Zuschauer.

Bereits 2007 hat der als „Bester Entertainer 2018“ gekürte Grimberg die heitere musikalische Bühnenkomödie „Servus Peter“ entwickelt, rund 185 000 Besucher haben seit 2015 dieses einzigartige Szenario erlebt. In der Rolle des Oberkellners Peter Brandmeier eiferte der 56-jährige Österreicher seinem großen Idol Peter Alexander bravourös nach. „Er sieht nicht nur wie Peter Alexander aus, er singt sogar genau wie er“, schwärmte Alberta Flöß aus Inneringen. Sie habe die Eintrittskarte von ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt bekommen, erzählte der Alexander-Fan schwärmerisch und genoss jede Sekunde.

Jeder Gast fühlte sich an diesem Abend wie ein Gast im „Weißen Rössl“, dem Gasthaus am österreichischen Wolfgangsee. Die zeitlos mitreißenden Schlager wie „Marina“, „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“ kamen zu Gehör und wurden zum „Mitmachteil“ deklariert. In der auf seinen Leib geschriebenen Rolle als Heinz Erhard begrüßte Horst Freckmann alle Zuschauer. Freckmann verließ mitten in der Aufführung einfach die Bühne, gab vielen Gästen freundlich die Hand und begrüßte beispielsweise Stefanie Buck als Heidi Kabel. Die Zuschauerin aus Bad Saulgau war ganz angetan und freute sich, dass gerade sie kurzerhand ins Spiel mit eingebaut wurde.

Fiktive Prominenz

Auch die vermeintlichen Alfred Biolek, Anneliese Rothenberger und Gerhard Schröder wurden willkommen geheißen. Auf der Bühne wieder angekommen, rezitierte der einzigartige Schauspieler „Die Made“ von Heinz Erhard. Rund drei Stunden torkelte Hausdiener Heinz leicht beschwipst durch das Geschehen, vertilgte der schöne Sigismund, dargestellt von Luis Berger, Kuchen mit Schlagsahne und Würstchen und lispelte sich Zimmermädchen Vera (Katrin Claßen) auf der Suche nach ihrem passenden Gegenstück durch das kurzweilige „Heile-Welt-Musical“.

In einer Doppelrolle glänzte Claßen, neben Vera mimte sie die Schwester Marina von Kölner Sigismund. In die Rolle des Gastes Dr. Schiefer schlüpfte Dieter Grimberg, der Bruder des Regisseurs und Autors Peter Grimberg. Als süße, doch sehr resolute Rössl-Wirtin Mariandl glänzte Rebecca Willems. Zwischen Caterina Valentes „Tipitipitipiso“ und Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“ sorgten komödiantische Einlagen für Feierlaune bei den Zuschauern. Als Zugabe gab Grimberg „Die kleine Kneipe“ und „Hol den Peter“ zum Besten, bei dem das Publikum schunkeln und nach Herzenslust noch einmal mehr mitsingen konnte.