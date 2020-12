Serviceclubs verkaufen 150 Christbäume für guten Zweck

Überwältigt vom Zuspruch der Bevölkerung haben die Mitglieder der Sigmaringer Serviceclubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Table und Tangent Club ihren ersten Christbaumverkauf auf dem Sigmaringer Karlsplatz veranstaltet und mehr als 1900 Euro an die Behindertenhilfe vor Ort gespendet.

Geplant war der Verkauf den ganzen Tag über. Doch bereits zur Mittagszeit war der Sigmaringer Karlsplatz fast menschenleer – alle Bäume waren verkauft. Schon kurze Zeit nach dem Verkaufsstart hatten rund 150 kleine und große Nordmanntannen aus dem Betrieb der Familie Benz aus Schaiblishausen bei Ehingen neue Besitzer gefunden. Und auch die notwendigen Corona-Maßnahmen, wie Abstand halten und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung waren sowohl für die Helfer als auch die Besucher selbstverständlich und kein Grund zum Verdruss. Besonders gut angenommen wurde der Lieferservice in das Sigmaringer Umland, welcher es ermöglichte, einen Baum – ohne Aufwand und lästige Tannennadeln im Auto – direkt vor die Haustür geliefert zu bekommen.

Mit dem Verkauf der Christbäume konnte somit die Summe von 1935,80 EUR für den guten Zweck erwirtschaftet werden. Die gesamten Einnahmen werden den ambulanten Diensten der Oberschwäbischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung (OWB) in Sigmaringen gespendet und wurden in Form eines symbolischen Spendenschecks übergeben. Konkret kommen die Spendengelder dem dortigen Freizeitprogramm „Mikado“ zugute, welches von Reisen über Kurse bis hin zu sportlichen Aktivitäten eine Vielzahl von Angeboten für Menschen mit Behinderung über das Jahr hinweg ermöglicht. Die Mitglieder von Round Table Sigmaringen hoffen dadurch einen kleinen Beitrag zur Behindertenhilfe in der Region leisten zu können, welche in Zeiten der Distanz und sozialen Isolation besonders wertvoll und unterstützenswert ist.