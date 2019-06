Seniorin gerät unter ihr eigenes Auto und verletzt sich

Eine schwer verletzte Autofahrerin und rund 10 000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr im Bereich einer Wendeplatte am SRH-Klinikum in Sigmaringen ereignet hat. Eine 84-jährige Frau wollte in der Nähe des Haupteingangs ihr Automatik-Auto rückwärts in eine Parklücke umsetzen, kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über ein ansteigendes Blumenbeet nach oben. Am höchsten Punkt des Blumenbeets kollidierte die linke Fahrzeugseite auf Höhe der Fahrertür mit einem großen Steinbrocken und der Wagen rollte auf der anderen Seite des Blumenbeets wieder herunter. Die Fahrerin stieg, während sich das Auto bewegte, aus, wurde dabei vom linken Vorderrad erfasst und überrollt. Ihr Auto kam letztendlich aufgrund einer Kollision mit der Gebäudefassade zum Stehen. Die Seniorin wurde schwer an einem Bein verletzt. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Euro, an der Gebäudefassade beträgt der Schaden etwa 5000 Euro.