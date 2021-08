Senioren frischen ihre Verkehrskenntnisse auf

Am 2. und 16. November sind noch wenige Plätze für die Tagesseminare frei. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Veranstaltungstag gibt es für die Teilnehmer, Kaffee, Kaltgetränke und Butterbrezeln. Die Seminare gehen von 8 bis circa 17 Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Auto und die entsprechende Fahrerlaubnis dafür. Anmeldung von Montag bis Freitag von 9 bis 12 bei der Polizei Sigmaringen (Frau Alice Alf) unter der Nummer 07571/10 42 55 oder rund um die Uhr per Mail an Alice.Alf@polizei.bwl.de – dabei Name, Vorname, Adresse, Alter und telefonische Erreichbarkeit nennen.