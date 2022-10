Senioren frischen ihr Fahrwissen auf

Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit mit Vertretern der Polizei, der Kreisverkehrswacht und dem DRK will Seniorinnen und Senioren mit Führerschein bestärken, gut und sicher hinterm Steuer zu sitzen. Deshalb haben die Kooperationspartner sieben Verkehrssicherheitstrainings angeboten, die von 81 Senioren genutzt wurden. Das teilt das Landratsamt Sigmaringen mit.

„Jeder fünfte Mitbürger im Kreis ist älter als 65 Jahre. Neben der Risikogruppe der jungen Erwachsenen haben sie die höchste Unfallbelastung im Straßenverkehr.“ informiert Julian Ziegler, der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice im Landratsamt ist und den Arbeitskreis Verkehrssicherheit im Landkreis Sigmaringen leitet. Entsprechend positiv empfindet Klaus Kubenz vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg die Resonanz: „Es ist immer wieder eine Freude, wie engagiert und interessiert die mobilen Seniorinnen und Senioren das Angebot wahrnehmen.“

Am Vormittag fand jeweils ein theoretischer Teil auf Grundlage des landesweiten Projektes „Sicher fit unterwegs“ statt. Begonnen mit einem Vortrag zu kriminal- und verkehrspräventiven Themen und fortgeführt mit nützlichen Informationen über Medikamente und deren mögliche Auswirkungen im Straßenverkehr endet der Theorieteil mit Auffrischungen durch das DRK. Dabei ging es um Sofortmaßnahmen am Unfallort. Abgerundet wurde der Vormittag durch ein Angebot an Hör-, Seh- und Reaktionstests.

In Sigmaringen ergänzte das Angebot am Nachmittag ein praktischer Teil, bei dem verschiedene Übungen mit den Fahrzeugen der Teilnehmenden umgesetzt wurden. Unter Anleitung und Moderation von Heinz Schrey für die Verkehrswacht standen unter anderem eine Gefahrenbremsung und eine Rückwärtsfahrt durch einen Slalomparcours auf dem Programm.

Am Ende der Seminare bei der Übergabe der Teilnahmebescheinigungen waren sich alle Akteure einig, dass im Spätsommer 2023 wieder Seminare stattfinden werden. Die Teilnehmenden zeigten sich laut Landratsamt mit ihren Bescheinigungen in den Händen über das Angebot dankbar.