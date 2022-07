Senioren besichtigen Biolandhof Göhring in Rulfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Anregung des Vorstandsteams des Seniorenkreises, Nora Blender, Michael Rauch, Inge Rieger und Thea Kerzenmacher besichtigten die Gutensteiner Senioren den Bioland Bauernhof Göhring in Rulfingen. Bäuerin Andrea Göhring empfing die Senioren an einem schönen Sommertag unter Bäumen im Garten und nahm sich viel Zeit, den Senioren ihren Hof vorzustellen. Der Biolandhof ist ein bewirtschafteter Ackerbaubetrieb. Die Gruppe befasste sich zunächst mit den Getreidearten. Neben Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer und Emmer stellte Andrea Göhring auch Linsen, Hanf, Sojabohnen und auch Lupinen vor, aus deren Samen koffeinfreier Kaffee hergestellt werde. Es entwickelte sich ein reger Austausch über die verschiedenen Arten, Sichtgläser und Fühlsäckchen rundeten die Sache ab. Mit Ladewagen und Traktor startete eine Feldrundfahrt zu einem Kartoffelacker, Hanfacker und Dinkelacker, wo Erfahrungen und Wissen rege ausgetauscht wurden. Angesprochen wurde auch die Pelletsherstellung aus getrocknetem Gras als Futtermittel. Nach der Kaffeepause unter schattigen Obstbäumen ging es zu den Tieren, die alle zahm sind und gestreichelt werden können: Hühner, Kühe, Schafe, Ziegen. Andrea Göhring, die auch Fachkraft für tiergestützte Therapie/Pädagogik ist, sprach die Wichtigkeit der Mensch-Tier Kontakte an, gerade für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Behinderung. Ihr lag auch die Kommunikation mit den Senioren am Herzen, die erzählen konnten von früher, aktiv sein und sich einbringen konnten. So regte sie an, die Rasse und das Geschlecht der Küken zu bestimmen. „Super schön war der Nachmittag und ganz entspannt“, resümierte die Bäuerin aus Leidenschaft am Ende. Auch die Senioren zeigten sich hochzufrieden. „Der Nachmittag ist sehr gut gelungen, abwechslungsreich und informativ“, sagte Werner Beck. Beim Besuch der Gutensteiner Senioren drehte Benedikt Dorn von Agrarfilm.de einen Film vom Göhringhof.