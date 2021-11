Senior muss um seinen Führerschein bangen

Ein Zeuge hat der Polizei am Mittwochabend ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen den Angaben zufolge mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten ist. In einem Fall konnte ein Unfall nur durch das Ausweichen des Gegenverkehrs verhindert werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Bei der Überprüfung des 71-jährigen Dacia-Fahrers stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die deutliche Zweifel an einer ausreichenden Sehfähigkeit des Mannes begründeten. Das Landratsamt wird nun überprüfen, ob der Mann seinen Führerschein behalten darf. Weiter muss er wegen seiner Fahrweise mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem wurde gegen den 71-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, nachdem dieser seinen Pkw nicht instandgesetzt hatte, obwohl bei der Hauptuntersuchung im April dieses Jahres erhebliche Mängel festgestellt worden waren und ihm eine neue Tüv-Plakette seinerzeit verwehrt wurde.