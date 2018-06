Senior übersieht einen Wagen

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 4000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 79-jährige Lenker eines Autos hatte die Busspur parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Fürst-Wilhelm-Straße befahren und war in Höhe des Busbahnhofs in die Bahnhofstraße eingefahren, ohne den Vorrang eines in gleicher Richtung fahrenden 21-jährigen Autofahrers zu beachten. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten der junge Mann und dessen gleichaltrige Beifahrerin leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden, teilt die Polizei mit.