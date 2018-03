Leicht verletzt ist ein 36-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Karlstraße an der Einmündung zur Badstraße. Ein aus der Badstraße kommender 70-jähriger Autofahrer übersah, vermutlich beim links Einbiegen in die Karlstraße, den bevorrechtigten Radfahrer und prallte mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.