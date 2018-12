Senat und Hochschulrat bestätigen Bernadette Boden als Kanzlerin im Amt

Mit überwältigender Mehrheit ist Bernadette Boden (Foto: Hochschule) am Dienstag als Kanzlerin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wiedergewählt worden. Sowohl der Hochschulrat als auch der Senat stimmten im ersten Wahlgang für die Amtsinhaberin. „Wir können uns glücklich schätzen, mit ihr eine derart kompetente, anpackende und in der badenwürttembergischen Hochschulwelt anerkannte Persönlichkeit an der Spitze der Verwaltung zu haben“, sagte Andrea Verpoorten, Vorsitzende des Hochschulrats. „Ich freue mich sehr auf die Themen und Ziele, die wir als Hochschule gemeinsam erreichen wollen“, wird Bernadette Boden in einer Pressemitteilung zitiert. Dazu gehören für sie unter anderem eine nachhaltige Finanzierung der Hochschule, die konsequente Weiterentwicklung der Infrastruktur sowie Digitalisierung. Boden wurde für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt.