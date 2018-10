Selbstverkäufer können nun Tische mieten

Mit der Tischvermietung an Selbstverkäufer eröffnet sich in Sigmaringen eine neue Kleiderbasar-Ära. Was das Organisationsteam bewog, ab diesem Jahr neue Wege zu gehen ist der Tatsache geschuldet, dass die Bereitschaft mitzuhelfen in den letzten Jahren stetig abgenommen hatte. Vielen potentiellen Helfern fehlt neben Beruf und Familie die Zeit und die Kraft, sich ehrenamtlich zu engagieren, was Organisatorin Kornelia Engel sehr schade findet. Mit einer Tischvermietung an Selbstverkäufer reduziert sich der Organisationsaufwand auf eine überschaubare Größe, die ein kleines Helferteam bewältigen kann. Im Foyer der Stadthalle fand am Samstag die Premiere der neuen Organisationsform statt. Im Vorfeld konnte über Kornelia Engel ein 1,80 mal 1,30 Meter großer Tisch angemietet werden, wovon rund 45 Interessentinnen Gebrauch machten.

Vor 33 Jahren begann alles

Viele unterschiedliche Namen, Sortimente, Standorte und Helferinnen sind mit dem Verkauf gut erhaltener Kleidungsstücke in Sigmaringen verbunden, Namen von Verkaufsbazaren, deren Anfänge aus der Elternbeiratszeit engagierter Mütter und Väter des Kindergartens St. Fidelis herrühren. Mit einem Skibazar für Kinder begann vor 33 Jahren die stetig wachsende Erfolgsgeschichte der Kleiderbasare, eine Geschichte, die aufs engste mit Kornelia Engel und ihrem Team verbunden war und ist. Dem Skibazar folgte ein Winterbasar und nicht lange darauf auch ein Sommerbazar. Mit der Ausweitung des Sortiments ging relativ bald der Umzug in immer größere Räumlichkeiten, vom Pfarrsaal St Fidelis in den Schwarzen Ritter bis hin zur Stadthalle, einher. Zirka 35 Kindergartenmütter arbeiteten bei den zweimal jährlich stattfindenden Bazaren freitags und samstags mit.

An den Abgabetagen wurden Berge von Kindersachen angenommen, gelistet, sortiert, etikettiert und ausgelegt und tags darauf wiederum zusammengelegt, abgerechnet und den Besitzern zurückgegeben. Mit der Hinzunahme von Erwachsenenkleidung mussten pro Jahr vier Bazare geschultert werden. Nach dem Ende der Kindergartenzeit ihrer Kinder reduzierte sich der Helferstamm der Eltern aus der Anfangszeit deutlich, sodass der Kinderbasar an den Kindergarten zurückgegeben wurde. Mit dem Bazar für Frauen mit Format (große Größen) wurde jedoch ein weiteres Segment hinzugenommen, das großen Zuspruch auch von auswärtigen Kunden erfahren sollte. Neben den vielen treuen Besucherinnen aus der Stadt und dem Umland war gerade dieser Basar auch für Frauen aus dem Zollernalbkreis, aus den Kreisen Biberach und Ravensburg ein jährlicher Kalendervermerk wert. Die Erlöse der Bazare (2,50 Euo Bearbeitungsgebühr plus zehn Prozent aus dem Verkauf) spendeten die Verantwortlichen sowohl an Kindergärten, an die Caritas als auch an akut in Not geratene Personen aus dem Kreis.

Nun geht das Organisations-Team also neue Wege. An liebevoll hergerichteten Tischen mit ordentlich gestapelten Kleidungsstücken, Schuhen, Handtaschen und modischem Zubehör versorgten sich viele Besucherinnen mit ihren Freundinnen, Männern und Kindern mit günstigen Angeboten. „Ich habe sehr gut eingekauft. Man kann handeln, und es gibt viele Markensachen“, berichtete eine junge Frau, wobei sie ihre prall gefüllte Einkaufstasche öffnete und voller Besitzerstolz auf eine rote Michael Kors Handtasche zeigte. Auch Kornelia Engel freute sich über die positiven Rückmeldungen der Selbstverkäuferinnen und Kundinnen und beschäftigt sich gedanklich bereits mit der Ausweitung des Bazars in die Stadthalle. Der Erlös des diesjährigen Bazars kommt dem Fidelisfond und dem Frauenhaus zugute.