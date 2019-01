Seit zwei Jahren übt Julian Schroth für Jugend musiziert

Für seine knapp 16 jungen Lebensjahre hat Julian Schroth aus Sigmaringen schon gehörig Erfahrung am Instrument gesammelt: Seit zehn Jahren spielt er Schlagzeug. „Das Instrument hat mich schon immer begeistert“, sagt er. Bei einem Schnuppertag an der städtischen Musikschule – da war er noch nicht mal in der ersten Klasse – haben ihn die Perkussionsinstrumente nachhaltig beeindruckt. Damals lernte er auch seinen Schlagzeuglehrer kennen. Anfang Februar tritt Julian Schroth, der am morgigen Dienstag seinen 16. Geburtstag feiert, beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in der Kategorie Solo-Percussion an. Es ist nicht sein erster Wettbewerb.

Die Kategorien Schlagzeug/Pop und Schlagzeug/Klassik wechseln sich ab. Dieses Jahr sind wieder klassische Werke gefragt. „Ich bin das fünfte Mal dabei“, sagt Julian Schroth. Beim ersten Mal gab es 21 von 25 möglichen Punkten (ab 20 Punkte gibt es einen ersten Preis). Beim zweiten Mal Jugend musiziert holte der Schlagzeuger 22 Punkte, beim darauffolgenden Mal 24 Punkte – ab 23 Punkten qualifiziert man sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb. Den schloss Julian Schroth mit dem zweiten Preis ab. Ein weiteres Mal gab es 22 Punkte auf regionaler Ebene. Entsprechend hoch liegt die Messlatte. „Ich habe mir aber kein richtiges Ziel vorgenommen, ich mache mit, weil es mir Spaß macht, auf so ein Ereignis hinzuarbeiten“, sagt der Schüler des Hohenzollern-Gymnasiums, der schon auf den Wettbewerb hinfiebert. „Aber natürlich würde es mich freuen, eine Ebene weiter zu kommen.“ Nach seiner letzten Teilnahme war für ihn klar: Das nächste Mal will er die Jury mit einem besonders schwierigen Stück überzeugen. Seit zwei Jahren übt er daher das anspruchsvolle Marimaphon-Stück Ghanaia, das er mit zwei Schlägeln pro Hand spielt. Darüber hinaus wird er mit einem Schlagzeug-Set-Up-Stück antreten, bei dem auch Bongos zum Einsatz kommen. Zuletzt will er der Jury zwei Sätze aus der „American Suite for Unaccompanied Snare Drum“, also ein Stück nur für die kleine Trommel, vorspielen, bei dem der Fokus auf Technik und Effekten liegt. „Fehler werden da schwer verziehen“, sagt der Nachwuchsmusiker. Zumal der Jury die Noten vorliegen.

Trotz der Musik heißt es: „Schule geht vor“

Obwohl Julian Schroth sehr musikalisch ist, besucht er nicht den Musikzug seines Gynasiums. Geübt wird, wenn Zeit bleibt. „Schule geht vor“, sagt Julian Schroth, und die nimmt ihn, zwei Jahre vor dem Abitur, zunehmend in Beschlag. In der Schule macht er zusätzlich Kampfsport und ist in einer Informatik-AG, je nach Stundenplan gibt es auch Tage, an denen der Jugendliche nicht zum Üben kommt. In den Ferien sind es dann wiederum eine bis anderthalb Stunden täglich, die er am Instrument verbringt. Beruflich will Julian Schroth nichts mit Musik machen, sondern etwas Naturwissenschaftliches studieren. Mit dem Schlagzeugspielen hat er aber einen tollen Ausgleich für den stressigen Alltag gefunden.