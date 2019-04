Seit 65 Jahren verheiratet

Auf 65 glückliche Ehejahre blicken Elfriede und Günter Cornelius aus Sigmaringen am Dienstag, 30. April, zurück. Auch wenn sie sich noch guter Gesundheit erfreuen und immer gern ein offenes Haus haben, werden sie ihre eiserne Hochzeit eher ruhig feiern.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar im Januar 1951 im Gasthaus „Donau“ auf einer Veranstaltung für Flüchtlinge und Heimatvertriebene. „Wir haben beide auch im gleichen Chor gesungen und so kamen wir uns näher“, ergänzt Elfriede Cornelius. Geboren 1934 in Danzig, kam sie nach Kriegsende über mehrere Flüchtlingslager in Dänemark mit ihrer Familie 1947 nach Blochingen und zweieinhalb Jahre später nach Sigmaringen. Elfriede Cornelius absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete 30 Jahre bei der Landesbank Kreissparkasse in Sigmaringen. Mit 53 Jahren ließ sie sich beurlauben. So konnte sie mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, der kurz danach in Rente ging, und sich intensiver ihrem Hobby, dem Töpfern, widmen. Viele Figuren, aber auch Glocken, Schalen und filigran bemalte Übertöpfe sind so im Laufe ihres Schaffens entstanden und schmücken heute die heimische Wohnung, die das Ehepaar 1975 gekauft hat. Den Brennofen übrigens hat die 84-Jährige erst im letzten Jahr verkauft.

Günter Cornelius wurde 1929 in Stolp (Pommern) geboren. Anfang 1945 gelang ihm mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder die Flucht nach Dänemark, später musste er sich bei Bauersleuten in der Nähe von Bad Segeberg allein durchschlagen. Über eine Tante in Köln hielt er Kontakt zu seiner Familie und zwei Jahre später gab es für die achtköpfige Familie ein glückliches Wiedersehen in Heiligenhafen. 1949 folgte die Umsiedlung nach Sigmaringen.

Günter Cornelius hatte zu der Zeit bereits eine kaufmännische Lehre abgeschlossen, „aber an eine Arbeit in der Bank war nicht zu denken, ich hatte ja nichts anzuziehen.“ Also schulte er um zum Autoschlosser, letztendlich arbeitete er 40 Jahre im Werk Laucherthal. In der Freizeit begleitete ihn die Musik. „1953 fing ich bei der Stadtkapelle an. Ich hatte keine Ahnung von Noten, aber der damalige Musikdirektor Wenzel hat mir vieles beigebracht“, erzählt der 90-Jährige. Ableger wurden die Bauernmusik und das „Max-Kuchelmeister-Quartett“, das zahlreiche Auftritte, viele davon im damaligen „Schwarzen Ritter“, absolvierte.

Zu seinem 66. Geburtstag hat seine Frau ihm ein Keyboard geschenkt, außerdem digitalisiert der Senior alte Schmalfilme am PC. Befragt nach seinem Lebenselixier antwortet seine Frau spontan: „Das bin ich“ und bekommt von ihrem Mann ein zustimmendes Lächeln. Befragt, was besonders schön war in ihrem gemeinsamen Leben, antworten sie: „Alles“ und nach kurzem Überlegen sind die Jubilare überzeugt, dass vor allem die Musik und die Feiern mit den Freunden, „manchmal auch zum Leidwesen der Nachbarn“, sie jung erhalten haben.