Seit 40 Jahren bei Steidle

Egidio Tucci arbeitet seit 40 Jahren für das Bauunternehmen Steidle. Bei einer Feierstunde ehrte Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Hans Steidle den Jubilar aus Bad Saulgau seine 40-jährige Treue, seine loyale Mitarbeit und bedankte sich bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz. Tucci ist 1978 zu Steidle gekommen. Er war in der Produktion der Stahlrahmenschalung und von 1997 bis 2007 in der Zimmerei eingesetzt. Seit 2008 ist er im Geschäftsbereich Beton-Garagen als Armierer eingesetzt. Er habe sich in den vielen Arbeitsjahren immer wieder in neue Bereiche eingearbeitet und sich ein sehr gutes Fachwissen angeeignet, teilt die Firma Steidle mit. Mit guten Wünschen für das persönliche Wohlergehen und Gesundheit überreichte Geschäftsführer Hans Steidle ein Geschenk. Der Gratulation schlossen sich die Glückwünsche des Betriebsratsmitglieds Rolf Jamrog und der Belegschaft an.