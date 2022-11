Seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst

Ingrid Schmid aus Gammertingen-Harthausen hat kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen begangen.

Sie trat am 1. November1997 als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin ihren Dienst in der Abteilung für „Lebensmittel tierischer Herkunft und Mikrobiologie“ an und ist seither dort tätig. Ihr Aufgabengebiet hierbei umfasst alle Tätigkeiten im Rahmen der sensorischen und mikrobiologischen Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, Trinkwasser, Mineral- und Tafelwasser, Bedarfsgegenständen und Hygieneproben. Weiterhin ist Ingrid Schmid laut Pressemitteilung für das Bestellwesen für den gesamten mikrobiologischen Laborbereich sowie für die praktische Betreuung der Auszubildenden im mikrobiologischen Bereich zuständig. Seit 2015 ist sie außerdem zur Beauftragten für Chancengleichheit bestellt und achtet auf die Durchführung und Einhaltung des Chancengleichheitsgesetzes.

Amtsleiterin Mirjam Zeiher dankte der Jubilarin für ihre stets zuverlässige und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und die Treue zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen und übergab die Dankurkunde von Regierungspräsidenten Klaus Tappeser. Eine interne Feier wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.