Seine Früchte gedeihen im Paradies

Bernhard Schupps Vater Hugo, der mehr als 20 Jahre seine Äpfel auf dem Markt in Sigmaringen verkauft hat und der im vergangenen Jahr gestorben ist, habe ich immer bewundert. Niemand hat seine Äpfel so zart und aufmerksam in den Einkaufskorb gelegt wie er.

Seit nun mehr als 20 Jahren hat Bernhard Schupp seinen Vater beerbt. Er ist mit seinem Obst jeden Dienstag und Samstag auf dem Wochenmarkt. Fast alle Obstsorten, Äpfel, Birnen, Erdbeeren und Träuble sind ungespritzt. Ich wollte wissen wie und wo das geht und habe Bernhard Schupp auf seinem Hof in Heppbach bei Markdorf besucht. Ich habe Plantagen erwartet. Dass es das noch oder wieder gibt, was ich auf seinem Hof und in seinen Obstgärten gesehen, ja erlebt habe, ist fast unglaublich: Ich habe ein Paradies vorgefunden.

Da ist nichts von Artensterben zu sehen, da summt und brummt es, da stehen Bienenstöcke mitten im Obstgarten, fast das ganze Gelände ist mit Rosenhainen eingerahmt. Da dürfen alte Kirschbäume, die schon Bernhard Hepps Großvater vor hundert Jahren gepflanzt hat, noch stehen. Da sind die Wiesen voller Facelien, Glockenblumen, Erdrauch, Scabiosen und Wicken - ein wilder Garten. Vielfalt statt Monokultur, Kreativität statt Monotonie. Demütig erklärt Bernhard Schupp, dass er eigentlich Künstler ist, nicht nur weil er an manch frühem Sommermorgen mit seiner Gitarre unter einem Nussbaum musiziere, nein, weil doch jeder Beruf, den man mit Leidenschaft und Aufmerksamkeit ausübt, etwas mit Kunst zu tun habe.

Doch es ist auch harte Arbeit, Versuch und Irrtum. Es gibt im „Ungespritzten“, wie Schupp seine Art von Obstbau benennt, wenig Erfahrung und kaum wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse. Er musste selbst herausfinden, probieren, versuchen, scheitern auch, bis er Natur und Kultur in großer Liebe zum Detail in seinem kleinen Paradies versöhnt hatte und erkennen durfte, was in seinem kleinen Paradies gedeihen wollte und was nicht.

In der Natur sieht er nur Positives, kennt ihr starkes Heilungspotential. Er zeigt mir eine alte Linde, die vor zehn Jahren zur Hälfte abgesägt wurde und heute wieder ihre ursprüngliche Form besitzt.

Die Kultur der großen Obstplantagen am Bodensee sieht er nicht unkritisch, aber er findet, „man muss miteinander reden.“ Nur im Austausch untereinander sieht er Entwicklungsmöglichkeiten für die Renaturierung im Obstbau. Man muss dranbleiben, heißt seine Maxime, Schwierigkeiten überwinden. Diese Haltung nennt er ganz klar Demut. Bernhard Schupp ist auch ein Philosoph und er schenkt mir an diesem Nachmittag einen naturphilosophischen kleinen Workshop. Ja, es leuchtet mir ein: Arbeit in der Monokultur ist für ihn langweilig und viel anstrengender als die Arbeit in seinem wilden Garten. In seinem Paradies fühlt er sich ganz lebendig, eins mit der Natur oder mindestens in Resonanz mit ihr.

Dann erzählt Schupp von seinen beiden schönsten Erfahrungen im Reich der Äpfel. In einem Urlaub an der Ostseeküste hat er in einem Gebüsch einen Apfelsämling gesehen, vielleicht hervorgegangen aus dem weggeworfenen Kerngehäuse, das von einem abgenagten Apfel übrig war. Schupp schnitt die Rute ab, nahm sie mit auf seinen Hof, propfte sie auf einen Apfelstamm in seinem Garten. Der Baum ist gewachsen. Er blüht und trägt wunderbare, leider etwas zu kleine Äpfel.

Fernsehauftritt mit Lieblingsapfel Belamour

Die Geschichte seiner Apfelsorte Belamour hat es sogar in die Abendschau des SWR-Fernsehens geschafft und man kann sie auf YouTube bestaunen. Den Trester, der bei der Apfelsaftgewinnung anfällt, nutzt Schupp natürlich als Dünger. Eines Tages hat er am Rand des Tresterdüngehaufens wieder einen Apfelsämling gefunden. Dieses Mal wird es ein Haupttreffer. Dieser Apfel, den er wegen des schönen Klangs und weil er seine große Liebe ist, den Namen Belamour gegeben hat, ist besonders gut im Geschmack, blumig und anisartig und gibt vielleicht auch deshalb einen besonderen Schnaps, wenn er in der Hofbrennerei destilliert wird.

Außerdem sei er sehr ertragreich und in der Erziehung einfach. Wenn Schupp diesen Begriff für die Pflege und Arbeit mit seinen Obstbäumen wählt und nutzt, dann wird nebenher deutlich, wie seine Grundeinstellung ist: Alles laufen lassen, auf die Natur und ihre Kräfte bauen und vertrauen und anerkennen: Aus derselben Ackerkrume wächst das Unkraut wie die Blume.

Dass er Bauer werden will, war Schupp schon früh klar. Weniger aus Neigung, mehr aus Verantwortung. Einer musste ja den Hof des Vaters übernehmen. Heute kennt er für sich die Wahrheit, die aus China stammen soll: „Wer ein Leben lang glücklich sein will, der werde Gärtner!“