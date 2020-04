Pfarrer Michael Dulik und Vikar Klaus Käfer haben am Ostersonntag alle zehn Gemeinden der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen besucht. Sie fuhren mit dem Allerheiligsten im Cabrio durch die Straßen und segneten die Ortschaften und die Gläubigen, die die Wege säumten. „Wenn die Leute nicht zu uns in die Kirche kommen können so gehen wir eben zu den Leuten und erbitten Schutz gegen das Virus“, sagte Pfarrer Dulik, der hier in Gutenstein unterwegs war.