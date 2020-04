Seelsorgeeinheit startet Osterschatzkiste

Auch wenn in der nächsten Zeit die Familiengottesdienste oder die Treffen des Kommunionkurses ausfallen, möchte die Seelsorgeeinheit Sigmaringen mit der „Osterschatzkiste für Familien“ ein Angebot eröffnen, das vor allem den Kindern ein abwechslungsreiches und spannendes Zugehen auf Ostern ermöglicht.

Für jeden Tag gibt es eine biblische Geschichte – die der kleine Esel erzählt –, Bastel- oder Spielideen, Rezepte, Rätsel und ein Gebet. Die Ideen und Impulse werden den Familien täglich per Mail zugeschickt und wollen Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren ansprechen.

Alle Angebote sind mit dem zu schaffen und umzusetzen, was sich Zuhause oder in der näheren Umgebung findet und machen auch alleine Spaß. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, benötigen ein bisschen Unterstützung. An manchen Tagen wird geteilt: Alle Ergebnisse, die dann Gemeindereferentin Regina Schmucker erreichen, können online bewundert werden. Dazu gibt es dann eine spezielle Einladung und Anleitung. So verfliegt nicht nur die Zeit, in der alle daheim bleiben müssen, wie im Flug, sondern die Familien bereiten sich kreativ und thematisch auf das Osterfest vor.

Die Aktion ist bereits angelaufen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Mit dem Ostermontag endet die Familienaktion der Seelsorgeeinheit. Um dabei zu sein, schicken Interessierte ihre Mailadresse mit dem Betreff „Osterschatzkiste“ an Gemeindereferentin Regina Schmucker per E-Mail an r.schmucker@kath-sigmaringen.de.