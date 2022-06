Securitymitarbeiter sollen LEA-Bewohner verprügelt haben

Fünf Angeklagte, fünf verschiedene Ansichten zum Tathergang: Vor dem Sigmaringer Amtsgericht ist ein Fall von gefährlicher Körperverletzung an einem damals 25-Jährigen verhandelt worden. Der Mann wohnte im August des vergangenen Jahres in der Sigmaringer LEA, als mehrere Mitarbeiter einer Securityfirma auf ihn eingeschlagen und getreten haben sollen. Der Staatsanwaltschaft zufolge lag der Geschädigte da bereits auf dem Boden. Hinzu kam bei der Verhandlung am Mittwoch noch der Vorwurf, dass die Männer den Bewohner fixiert haben sollen, woraufhin dieser sich nicht mehr bewegen konnte. Das käme einer Freiheitsberaubung gleich, folgerte Richterin Kristina Selig.

Alle Angeklagten waren im Gerichtssaal anwesend, jedoch ist der Geschädigte seit einiger Zeit nicht auffindbar und somit nicht vor Gericht erschienen. Seine Aussage, die bereits im September 2021 mit Hilfe eines Dolmetschers aufgenommen wurde, verlas Richterin Selig.

Mann von Securitymitarbeitern festgehalten

Der damalige Teamleiter kam als erster zu Wort und erklärte gegenüber dem Gericht, dass er und die anderen an dem Abend Dienst hatten. Wie es genau zu dem Vorfall gekommen sei, wisse er nicht. Er habe versucht, einzugreifen, sei aber teils so schockiert von der Situation gewesen, dass er sich nicht durchgesetzt habe. Allerdings, so der Teamleiter weiter, ließ er die Polizei verständigen. Bis diese eintraf, lag der Geschädigte auf dem Boden, wurde von mehreren Männer festgehalten, sodass er sich nicht oder kaum bewegen konnte. Das sei teilweise notwendig, um zu verhindern, dass sich die Beteiligten gegenseitig verletzen, führte im Fall des 25-jährigen LEA-Bewohners aber genau zum gegenteiligen Ergebnis.

Der Geschädigte hatte sich nach verschiedenen Aussagen den gesamten Abend hinweg auffällig verhalten. Mehrmals mussten die Securitymitarbeiter in das Gebäude gehen und für Ruhe sorgen. Gegen 4 Uhr erreichte die Auseinandersetzung ihren Höhepunkt. Hier, so gestand der Hauptangeklagte, schubste er den Mann, der zum Rauchen die Wohnung verlassen hatte. Danach sei der 25-Jährige erneut auf ihn zugekommen und der Securitymitarbeiter habe ihn daraufhin einmal ins Gesicht geschlagen. Dann kam der junge Mann zu Boden. Seiner Vernehmung nach ist er dort nicht nur festgehalten, sondern auch von den Mitarbeitern weiter verprügelt worden. Das stritten die meisten der Angeklagten ab.

Verfahren werden eingestellt

Darunter auch der 44-jährige Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, der sich zum Tatzeitpunkt nur kurz draußen und dann im Gebäude aufgehalten habe. Dem glaubten sowohl Richterin als auch Staatsanwalt Ronny Stengel, und so wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Ähnlich verhielt es sich mit seinem Kollegen. Ein 51-Jähriger gab an, den Geschädigten an den Füßen festgehalten zu haben, damit dieser sich beruhige. Die Anweisung dafür habe er bekommen und sie ausgeführt. Es sei ihm aber nicht leicht gefallen, da ihm die Kraft fehlte, die Beine des jungen Mannes zu fixieren. Beide müssen 500 Euro an die Flüchtlingshilfe überweisen. Mit Dankesworten und sogar Tränen verließen beide samt Anwälten den Gerichtssaal.

Damit blieben noch drei Angeklagte, die sich zu verantworten hatten. Während der Teamleiter angab, vom Hauptangeklagten ein solches aggressives Verhalten nicht zu kennen, lächelte er doch bei den Aussagen der weiteren Angeklagten. Der 36-Jährige stellte sich gegen die anderen und gab an, den Geschädigten festgehalten zu haben, aber auf keinen Fall habe er ihn geschlagen. Er beschuldigte stattdessen den Hauptangeklagten. Dieser sei auf den jungen Mann zugegangen, habe ihn am Hals gepackt und schließlich verprügelt. Die Zeugenaussagen waren indessen wenig aufschlussreich.

Wachbucheintrag stimmte nicht

Bis auf die Vernehmung des zuständigen Polizeioberkommissars: Er gab an, dass die Verletzungen des Mannes nicht zum Wachbucheintrag der Securityfirma passten. Zudem befand er, dass die Aussage des Geschädigten glaubhaft war, dessen Schilderung stimmte habe mit den Verletzungen übereingestimmt.

Letztlich ist auch gegen den 36-Jährigen das Verfahren vorläufig eingestellt worden. Zahlt auch er 500 Euro an die Flüchtlingshilfe, bleibt es dabei.

Der Teamleiter muss 1500 Euro zahlen, da er in einer Führungsposition die Verantwortung inne hatte, aber sich nicht durchsetzen konnte. Er entschuldigte sich mehrfach dafür, nicht ausreichend reagiert zu haben.

Trotz entlastender Zeugenaussagen, die für den eher ruhigen und besonnen Charakter des Hauptangeklagten sprachen, ist er aufgrund seines Schlags verurteilt worden. Staatsanwalt Stengel ging davon aus, dass dem Angeklagten schlicht der Geduldsfaden gerissen sei, zudem hatte der 39-Jährige einen Schlag bereits eingeräumt.

Ein Urteil gefällt

Richterin Selig schloss nicht aus, dass es auch zu weiteren Schlägen gekommen sei. Zugunsten des Angeklagten legte sie aus, dass dieser sich entschuldigt hatte und nicht vorbestraft ist. Allerdings sei von einem Securitymitarbeiter zu erwarten, dass er mit solch stressigen Situationen zurecht komme.

Der Hauptangeklagte ist somit der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig. Die Strafe beläuft sich auf 90 Tagessätze zu je 30 Euro.