Security-Mitarbeiter schlägt Gast ins Gesicht

Aus bislang unbekannter Ursache hat der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht auf Samstag einen Gast in der Bahnhofsstraße mehrmals ins Gesicht und in den Bauch geschlagen. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen beobachtete ein unbeteiligter Gast wie der 29-jährige Tatverdächtige den 27-jährigen Geschädigten mehrfach schlug. Dieser erlitt hierdurch schwere Verletzungen im Gesicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige hat nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.