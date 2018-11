Security-Mitarbeiter muss sich für Übergriff auf Flüchtling verantworten

Vor dem Amtsgericht ist ein Security-Mitarbeiter wegen einer Körperverletzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft sah ein „besonderes öffentliches Interesse“ der körperlichen Misshandlung im März 2018. Während der Verhandlung kamen neben dem Angeklagten fünf Zeugen, darunter der Geschädigte, zu Wort. Laut Opfer soll der Securitymitarbeiter diesem ins Gesicht geschlagen haben, sodass es blutete. Die Darstellung des Angeklagten widersprach dieser Schilderung: Er habe dem Flüchtling lediglich auf die Hand geschlagen, weil das Opfer eine Glasscherbe gezückt habe.

Nach der Verlesung der Anklage übergab Richterin Elisabetta Carbotta das Wort dem angeklagten Security-Mitarbeiter. Er sagte, an der Pforte sei an jenem Tag lautstark diskutiert worden, er sei dazugekommen. Ein Bewohner habe sich gewehrt und ihn und die Kollegen geschlagen. Zu dritt hätten sie ihn dann fixiert. Er selbst habe die Polizei verständigt. In der Hand hätte der Bewohner eine Glasscherbe gehabt, weshalb er diesem auf die Hand geschlagen habe, damit er sie loslassen würde. Er befürchtete eine Fremd- oder Eigenverletzung. Danach kamen Polizei und Krankenwagen: „Die Sanitäter haben dem Mann das Gesicht abgeputzt und ihn wieder laufenlassen, das war’s.“

Die Richterin wollte es jedoch genau wissen: Wie war er fixiert und warum musste auf die Hand geschlagen werden? Auch die Staatsanwältin sagte, dass der Beschädigte Verletzungen im Gesicht gehabt habe. Der Angeklagte widersprach, dieser sei lediglich verschmutzt gewesen und ging auch gleich danach zurück in die LEA. Verteidiger Dieter Arndt wollte wissen, ob der alkoholisierte Bewohner schon öfter aufgefallen sei. Ja, antwortete der Angeklagte, „er war schon bei Schlägereinen dabei.“ Zur Klärung des genauen Tathergangs wurde ein Video eingesetzt, das insgesamt drei Mal mit den unterschiedlichen Zeugen aufgerufen wurde.

Weitere Details brachte ein Zeuge, der an der Pforte der LEA arbeitet. Der Geschädigte sei „stark besoffen und aggressiv“ gewesen: „Es ist nicht erlaubt, Alkohol mitzubringen, also haben wir ihn nach draußen geschickt.“ Dort habe der Mann eine Schlägerei angefangen und sie hätten ihn „eingepackt“. Der Pförtner bestätigte die Aussage des Angeklagten mit der Glasscherbe. Sein Kollege an der Pforte hingegen konnte dieses Detail nicht bestätigen.

Opfer wartet auf Antwort auf Asylantrag

Das Opfer wurde ebenfalls als Zeuge verhört. Der 21-Jährige kam mit Fußfesseln, weil er zurzeit wegen Diebstahls in der Jugendvollzugsanstalt in Hechingen sitzt. Seit fünf Jahren sei er in Deutschland und warte auf eine Entscheidung bezüglich seines Asylantrags. Er sprach ein wenig Deutsch und hatte eine Dolmetscherin an seiner Seite. Er gestand, dass er drei Bier getrunken und eine Flasche zerschlagen hatte. Die Aufforderung, mit dem Besen die Scherben zu beseitigen, habe er verweigert. Darauf seien die Securitymitarbeiter zu viert auf ihn losgegangen. Der Angeklagte habe ihn „aufs Gesicht geschlagen“. Auf Nachfrage der Staatsanwältin gab er an, keine Glasscherbe in den Händen gehalten zu haben.

Ein weiterer Security-Mitarbeiter und Beteiligter wurde aufgerufen. Der betrunkene Mann habe ihn im Laufe der Auseinandersetzung bedroht. Er sah keine Glasscherbe, aber Blut. Weiter wurde der zum Einsatz gerufene Polizist verhört. Er bestätigte, dass das Opfer angetrocknetes Blut in der unteren Gesichtshälfte hatte.

Geldstrafe fürden Angeklagten

Die Staatsanwältin sah die Anklage als bestätigt, es sei keine Notwehrhandlung gewesen. Sie beantragte 40 Tagessätze zu je 50 Euro und die Kosten des Verfahrens für den Angeklagten. Der Verteidiger betonte, dass er dem Angeklagten glaube und sich dieser auch laut Video nicht aggressiv verhalten habe. Die Verletzungen könnten auch von der Fixierung kommen. Zudem habe er sich bisher nichts zuschulden kommen lassen. Arndt beantragte, seinen Mandanten freizusprechen. Nach drei Stunden Verhandlung und anschließender Beratung sprach Richterin Carbotta das Urteil: 40 Tagessätze zu je 35 Euro und die Kosten des Verfahrens muss der Angeklagte tragen. Sie sah es als nicht nachvollziehbar an, dass der Angeklagte auf die Hand des Opfers geschlagen habe und als eindeutig widerlegt, dass kein Blut im Gesicht zu sehen war. Strafmildernd wirke sich aus, dass er als Angestellter der Security seit vier Jahren diese nicht leichte Arbeit mache. Der Angeklagte kann innerhalb einer Woche Berufung gegen das Urteil einlegen.