Sechs Mutmacher machen Station in Sigmaringen

Sie fahren auf Tandems, mit apfelgrünen Warnwesten, Fahrradwimpel und jeder Menge Gepäck. Darauf zu lesen: MUT-Tour. Ihr Antrieb ist kein aufladbarer Akku, sondern ihre Muskelkraft und der Wunsch, aufzuklären. Über Depression, eine psychische Erkrankung, von der bundesweit über fünf Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren betroffen sind und die dennoch in der Gesellschaft viel zu oft belächelt und stigmatisiert wird.

Zum mittlerweile zehnten Mal bewegt sich die MUT-Tour quer durch Deutschland. Hunderte Männer und Frauen mit und ohne Depressionserfahrungen steigen aufs Rad, um gesehen und vor allem gehört zu werden. Denn ihr Weg ist das Ziel. Sie wollen mit denen ins Gespräch kommen, die vielleicht sonst nicht darüber reden. Sie wollen jene aufklären, die vielleicht darüber lächeln. Und sie wollen denen helfen und Mut machen, die sich vielleicht hilflos fühlen.

Zehn Tage lang unterwegs

Sechs dieser „Mutmacher“ legen Freitagvormittag einen Zwischenstopp in Sigmaringen ein. Am Rathausbrunnen steigen sie von ihren Tandems, die sie wenige Stunden zuvor noch im Donautal beladen haben. Kochtopf, Isomatte, Zeltausrüstung, Zahnbürste, Wechselkleidung. Vorrat für zehn Tage, denn solange werden sie unterwegs nach Regensburg sein. Dem jugendlichen Campingalter sind alle längst entwachsen und doch scheint es ihnen nichts auszumachen, täglich zwischen 50 und 60 Kilometer auf dem Fahrradsattel und die Nachtruhe auf der Luftmatratze zu absolvieren.

Die Teilnehmer der MUT-Tour wollen Zeichen setzen. „Ein Mensch ist nicht seine Depression, sondern ein Mensch wie du und ich“, sagt Katrin Spitta, während sie in ihrem Latte Macchiato rührt. Sie will mit dieser Erkrankung, die auch sie vor einigen Jahren heimgesucht hat, offen umgehen, „denn das befreit ein Stück weit“.

Wenn man niemanden sehen will

Gerade bei einer Depression ziehen sich die Betroffenen zurück, meiden soziale Kontakte, leiden unter Antriebslosigkeit und Minderwertigkeitskomplexen, fallen mental in ein tiefes Loch. Dieses „tiefe Tal“ hat auch Bernhard Rieder vor zwei Jahren durchschritten. „Ich wollte nicht aufstehen und niemanden sehen“, erzählt er. Der dreifache Familienvater weiß, dass es nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau eine besonders harte Zeit war. „Sie war mit allem allein, und dann zu Zeiten von Corona.“ Überhaupt habe die Pandemie auch zu einem Anstieg von psychischen Erkrankungen geführt. „Das Wichtigste ist erstmal, die Depression zu erkennen und sich professionelle Hilfe zu holen“, sagt Rieder. Denn im schlimmsten Fall kann eine unbehandelte Depression im Suizid enden.

Zu viele Telefonate

Ist jemand bereit, sich helfen zu lassen, kommen die Angehörigen ins Spiel, um den Kontakt zu Ärzten oder Kliniken aufzubauen. „Denn wenn der Erkrankte erst viele Telefonate führen muss, um einen Therapieplatz zu erkämpfen, steht das natürlich im Widerspruch zu seiner Gemütsverfassung“, sagt Rieder.

Wichtig ist Rieder und Spitta zu vermitteln, dass eine Depression heute medikamentös gut behandelbar und sogar heilbar ist. „Man kommt da auch wieder raus“, sagt Spitta. Um so eher eine Erkrankung erkannt wird, um so größer sind die Heilungschancen. „Klar, niemand geht gern und freiwillig ins Krankenhaus“, weiß Rieder. In der heutigen Hochleistungsgesellschaft eigene Schwächen anzuerkennen, fällt schwer. Besonders auch denen, die nicht betroffen sind. Dabei sei gerade das so wichtig. „Und bitte nicht mit klugen Ratschlägen helfen wollen“, gibt Spitta noch mit auf den Weg. Denn diese helfen am wenigsten.