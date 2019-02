Sechs Bürger sind gegen Baugebiet

Das Baugebiet an der Alten Krauchenwieser Straße schräg gegenüber von der Firma Steidle kann kommen. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Bebauungsplan gebilligt und die Einsprüche von Bürgern zurückgewiesen. In dem Gebiet werden von einem privaten Investor sieben Bauplätze erschlossen. Zwei können über die Alte Krauchenwieser Straße angefahren werden, die anderen fünf werden über eine Privatstraße erschlossen, die angrenzend an die neugebauten Reihenhäuser ins Gelände hinein führt.

Die Verkehrsbehörde des Landratsamts und die Polizei hatten bei der Anhörung moniert, dass die Straße zu eng bemessen sei und daher kein Müllfahrzeug wenden könne. „Bei so wenigen Häusern wird keine Wendeplatte benötigt“, sagte Stadtbaumeister Thomas Exler. Die Straße verfügt für Autos über eine Wendestelle. Das Müllfahrzeug müsse rückwärts in die Straße einfahren oder die Mülleimer müssten zur Alten Krauchenwieser Straße gebracht werden.

Sechs Anwohner kritisierten die Bebauung in ihren an die Stadt gerichteten Stellungnahmen generell. Die zur Alten Krauchenwieser Straße hin ausgerichteten Bauten seien „unangepasste Großstadthäuser“. Sie würden sich in die Umgebung einfügen, da maximal zwei Geschosse erlaubt seien, so der Stadtbaumeister. Die Bürger beklagten zudem den Verlust der Aussicht, einer Grünfläche und des Gebiets zur Naherholung. Außerdem befürchten sie eine Parkplatznot. Die Nachbarimmobilien würden aus diesem Grund im Wert sinken. „Die Stellungnahmen der Bürger begründen keine Planänderung“, sagte der Stadtbaumeister und wies die Bedenken zurück.