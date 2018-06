Schwimmen für den guten Zweck

Zehn Stunden am Stück die Bahnen ziehen werden die wenigsten – aber das Freibad bleibt Anfang Juli bis Mitternacht geöffnet: Die DLRG Sigmaringen veranstaltet auch in diesem Jahr, mit Unterstützung der Stadt und der Stadtwerke, ein Zehn-Stunden-Schwimmen im Freibad. Unter dem Motto “Schwimm mit – bleib fit – hilf mit” wird am 7. Juli von 12 Uhr bis Mitternacht Einiges geboten.

Bei der Veranstaltung schwimmen auf drei Bahnen sechs Schwimmteams von 12 bis 22 Uhr für einen guten Zweck. Jede geschwommene Bahn wird von den Hauptsponsoren mit einem hoffentlich stattlichen Betrag „versilbert“.

Ein Team besteht aus mindestens acht und maximal 16 Teilnehmern. Die Teilnahme ist ab 12 Jahren möglich. Je eine Person aus der Gruppe ist ständig im Wasser. Das Schwimmen beginnt um 12 Uhr mit einem 100 Meter Schnellschwimmen und wird zwei Mal für kurze Staffeleinlagen um 16 Uhr und 20 Uhr unterbrochen. Jedes Team erhält eine Urkunde und die Teilnehmer erhalten Sachpreise.

Preis erinnert an Ehrenmitglied

Der „Herbert Widmer Gedächtnispreis“ geht als Wanderpreis an die Mannschaft, die in den zehn Stunden die meisten Bahnen geschwommen ist. Der Preis erinnert an das 2009 verstorbene Ehrenmitglied Herbert Widmer. Für ihre Verpflegung müssen die Teams selbst sorgen. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Team, der Freibadeintritt ist darin enthalten.

Auch Badegäste können für den guten Zweck schwimmen: auf maximal drei Schwimmbahnen, die nicht mit Teams belegt werden, können sie, gegen eine freiwillige Spende, parallel die Bahnen schwimmen. Für das leibliche Wohl sorgt bis Mitternacht das Team des Freibadkiosks. Die Ausleuchtung erfolgt durch das THW Pfullendorf. Für die Sicherheit sorgt, neben den Wachgängern der DLRG, natürlich auch das Freibadpersonal.

Außerdem gibt es, im Rahmen der Veranstaltung noch weitere Angebote, wie Kuchenverkauf, Nachtrutschen und Leistungsabnahmen. Alle Einnahmen, abzüglich der Kosten des Veranstalters, werden am Ende sozialen Einrichtungen in Sigmaringen und der Region gespendet. In diesem Jahr sind es verschiedene Kindergartenprojekte.

Die Verantwortlichen bitten um rasche Rückmeldung, wenn die Teilnahme mit einer Mannschaft geplant ist, wobei die Teams der vergangenen Jahre zuerst berücksichtigt werden.

Die namentlichen Mannschaftsmeldungen reichen am Veranstaltungstag oder können auch per Mail im Vorfeld übersandt werden beziehungsweise an der Freibadkasse abgegeben werden. Der DLRG bedankt sich schon jetzt bei den Sponsoren, die mithelfen, die geschwommenen Bahnen zu einem stattlichen Betrag für die begünstigten sozialen Einrichtungen anzuheben.