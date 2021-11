Schwester Bonagratia kehrt nach 50 Jahren im Haus Nazareth ins Provinzhaus in Hegne heim

Schwester Bonagratia trägt einen großen Namen und sie hat ihn verwirklicht, Tag für Tag 50 Jahre lang im Haus Nazareth als Lehrerin in der Sebastian-Ott-Schule seit deren Gründung im Jahre 1971. Cum bona gratia- in aller Güte. Sie versteht ihren Namen aber vielmehr als Berufung zum Dank. „Ich habe sehr viel zu danken“ – Dank für ihre Berufung zur Nonne, Dank für ihren Dienst als Lehrerin, Dank für ihre Aufgabe als Archivarin, Dank für ihr ganzes Leben.

Mit dem Klosterleben ist sie schon mit 13 Jahren in Speyer in Berührung gekommen. Von Ostern bis zu den Sommerferien war sie Schülerin im Kloster der Dominikanerinnen in Speyer. Und sie hat nur gelernt und gelernt und dabei wurde das Essen immer unwichtiger, so dass sie ganz abgemagert zu den Sommerferien nach Hause ins Saarland gekommen ist. Ihre Mutter ließ sie nicht mehr ins Kloster zurück und wollte sie und auch ihre drei Geschwister immer gerne um sich haben.

Als sie dann 17 Jahre alt war, nahm sie den zweiten Anlauf und lernte im Kloster in Bad Griesbach im Schwarzwald kochen. Ihre Chefin war die Schwester Via Maris, die singen konnte am heißen Herd, wie Schwester Bonagratia in ihrer Erinnerung schwelgt. „Sie war der Weg!“ Durch deren Initiative konnte sie ihre ersten Exerzitien im Kloster Hegne erleben. Dort absolvierte sie die Erzieherinnenausbildung und trat während ihrer Ausbildung als Kandidatin in die Klostergemeinschaft ein. Seit mehr als 60 Jahren fühlt sie sich in dieser „Familie“ geborgen und beheimatet und sie würde wieder diesen Weg beschreiten, sofort, denn das sei ihr Weg gewesen.

Nach einer kurzen Zeit als Erzieherin in einem Kinderheim in Singen machte sie im Kolpingshaus in Freiburg den PH-Kurs und absolvierte dann an der PH Freiburg ihr Lehramtsstudium, so dass sie danach in Konstanz - Zoffingen ihre erste Lehrerinnenstelle antreten konnte.

Und dann kam der Ruf nach Sigmaringen ins Haus Nazareth, das zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. Alle Klassen hat sie unterrichtet, Erdkunde und Religion wurden bald zu ihren Schwerpunkten und nach einem Zusatzstudium der Sonderpädagogik an der PH Reutlingen konnte sie auch die zur Finanzierung der Sonderschule notwendigen Gutachten erstellen, damit die Kinder, die es bitter nötig hatten, auch diese besondere Schule besuchen konnten. Wer diese Aufgabe gut erfüllen möchte, brauche ein Herz, das wirklich Kinder zu verstehen sucht und sie bekräftigt diese Feststellung voller Überzeugung: „Fast jeder Not kann hier im Haus Nazareth abgeholfen werden, nicht nur der äußeren, sondern oft auch der inneren!“, so lautet ihre Bilanz nach 50 Jahren. Und nach ihren besonderen Glücksmomenten befragt, leuchten ihre Augen und sie erinnert sich voll Freude an die Momente, die sie immer klar erkannt habe, wenn ein Erstklässler hinter den Buchstaben, die er mühsam gelernt und hundertmal geschrieben hatte, auf einmal den Sinn hinter einem Wort erkennen und fließend das Wort aussprechen konnte. Einen Glücksmoment spüre sie jeden Tag ganz zuverlässig. Immer wenn sie morgens zur Pforte hinuntersteige, treffe sie auf so freundliche Menschen, so dass ihr immer ihr Herz aufgehe.

Im Jahre 1997 wurde Schwester Bonagratia, inzwischen stellvertretende Schulleiterin, pensioniert und da begann dann ihre zweite Karriere im Haus Nazareth. Als hauptamtliche Archivarin hat sie, unterstützt auch von ihrem früheren Chef Paul Dammenmiller, die Akten des Hauses geordnet, die bis ins Gründerjahr 1859 zurückreichen. Sie beherrscht die Sütterlinschrift und sie hat unzählige Dokumente, auch ein Tagebuch in alter Schrift entziffert und lesbar gemacht, Dokumente, die Zeugnis geben von jungen Menschen und deren Familien, die in Not geraten sind und die im Erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth Hilfe gesucht haben.

„Gut, danke, wird gemacht!“ antwortet sie, wenn sie nach der Bedeutung ihres seltenen Namens gefragt wird. So ähnlich hat sie auch auf den Heimruf ins Kloster Hegne reagiert. Gerne hätte sie noch sechs Monate Aufschub gehabt, es soll ja alles in bester Ordnung übergeben werden in „ihrem“ Archiv, doch nur vier Wochen wurden ihr zugestanden. „Aber, du darfst dich freuen auf unsere Gemeinschaft, in die du kommst!“ tröstete sie kürzlich ihre Mitschwester Serena, mit der sie viele Jahre im Schwesternkonvent im Haus Nazareth zusammengelebt hat. Deshalb wird sie ihr Lieblingslied „Ein Danklied sei dem Herrn“ auch weiter jeden Abend singen.