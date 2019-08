Schwerer Verkehrsunfall auf B32: Motorradfahrer stirbt nach Kollision

Von Wolfgang Steinhübel

Der Prozess gegen einen 26-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Sigmaringen ist am Montagnachmittag mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg legt dem Tatverdächtigen Totschlag in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung zur Last. Der Mann soll in der Nacht auf den 3. Februar vor einer Gaststätte in Mengen einen 27-Jährigen mit einem Messer erstochen und einen 25-Jährigen schwer verletzt haben.